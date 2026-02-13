Asesinan a regidora de La Manzanilla de la Paz, Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz, Blanca Estela Álvarez, fue asesinada por estrangulamiento. Su cuerpo se localizó en los primeros minutos de este viernes al interior de su camioneta, abandonada en una brecha entre Concepción de Buenos Aires y Teocuitatlán.

El crimen de la edil de Movimiento Ciudadano (MC) es investigado por la Fiscalía del Estado de Jalisco bajo el protocolo de feminicidio. Los dictámenes forenses establecieron que la causa de muerte fue estrangulamiento, lo que descartó cualquier hipótesis inicial de fallecimiento natural.

A través de la Vicefiscalía en Investigación Regional se abrió una carpeta para recabar datos de prueba que permitan identificar a quien o quienes resulten responsables. Hasta ahora, la autoridad no ha informado avances sustanciales.

De manera preliminar se descartó el robo como móvil, ya que las pertenencias de la víctima permanecían en el vehículo y la camioneta no presentaba daños visibles.

Además de confirmar la causa de muerte, los peritajes revelaron lesiones en los brazos de la víctima, presuntamente provocadas por objetos punzantes, posiblemente agujas, un dato que abre nuevas líneas de investigación.

Pablo Lemus rechazó que fuera un crimen

Llama la atención que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en las primeras horas tras el hallazgo, descartó que se tratara de un homicidio doloso al asegurar que no había huellas de violencia.

“Fue encontrada en su vehículo con su cinturón de seguridad puesto, sin huellas de violencia, no hay disparos, no hay nada. He pedido acelerar la necropsia para conocer las causas de su muerte. No quiero especular, pero podría ser por causas naturales. Parecería que venía manejando. Le pudo haber dado un infarto. No sabemos, no quiero especular”, declaró aun cuando la investigación apenas comenzaba.

El crimen generó reacciones en el Congreso del Estado. Durante la sesión del pleno, el presidente del Poder Legislativo emitió un posicionamiento en el que condenó los hechos, luego de que las autoridades confirmaron el homicidio.

La diputada de Morena, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, calificó el asesinato como “muy grave” y de “atención urgente”, y pidió el esclarecimiento del caso.

“Es un tema muy grave, urgente, y solicito que este Congreso pida información y el esclarecimiento del caso de la regidora de Movimiento Ciudadano de La Manzanilla de la Paz”, señaló.

La condena institucional la expresó el presidente del Poder Legislativo, Julio Hurtado Luna.

“Condenamos el crimen cometido, que además acaba de ser confirmado por las autoridades estatales y del cual nos enteramos vía los medios de comunicación. Seremos respetuosos del trabajo que cada institución debe hacer”, anotó.

Movimiento Ciudadano expresó que la muerte de la regidora Blanca Estela Álvarez Chávez representa una pérdida que comparten con su familia y con la comunidad de La Manzanilla de la Paz, a quien reconocieron como una servidora pública comprometida con la igualdad de género y el bienestar de su municipio.

La dirigencia estatal manifestó respaldo institucional y humano a sus familiares, aseguró que los acompañará en la exigencia de respuestas y confió en que las autoridades realicen una investigación exhaustiva, técnica y con perspectiva de género, al sostener que la justicia es la única forma de honrar su memoria.

Blanca Estela Álvarez fue dos veces candidata a presidenta municipal. Empresaria del sector turístico en La Manzanilla de la Paz, estaba próxima a ser nombrada coordinadora municipal de MC.