Decomisan más de 82 mil litros de hidrocarburo presuntamente ilegal en Minatitlán

Hidrocarburo presuntamente ilegal decomisado en un operativo conjunto en Minatitlán, Veracruz. Foto: Fiscalía General de la República

MINATITLÁN, Ver., (apro) .- En un operativo simultáneo, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) decomisaron más de 82 mil litros de hidrocarburo presuntamente ilegal, 149 vehículos, 25 contenedores y 17 tanques de almacenamiento, durante cuatro órdenes de cateo ejecutadas en el municipio de Minatitlán, al sur de Veracruz.

En el primer inmueble intervenido, las autoridades aseguraron 52 mil 200 litros de hidrocarburo, además de 25 tractocamiones, un camión, cuatro camionetas, 29 semirremolques tipo tanque simple, siete semirremolques tipo tanque full, seis plataformas con contenedor, 10 contenedores tipo Fractank-IBC y 11 tanques fijos de almacenamiento.

Se localizaron dos tanques fijos de almacenamiento, 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques y siete tractocamiones en el segundo domicilio.

En un tercer predio fueron asegurados ocho semirremolques tipo tanque, dos tractocamiones, dos camiones, una camioneta, dos remolques nodriza y dos tanques fijos de almacenamiento.

Finalmente, en una vivienda se encontraron 30 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores tipo IBC de material sintético, dos tanques cisterna móviles del mismo material, un semirremolque tipo tanque y un camión con tanque integrado.

Estos decomisos se suman a otros dos aseguramientos realizados este año en Pánuco y Coatzacoalcos, donde fueron incautados en conjunto 79 mil litros de hidrocarburo clandestino.

Las diligencias estuvieron a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Los inmuebles e indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.