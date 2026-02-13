Detienen a cuatro atacantes de escoltas de la familia de Pepe Aguilar

ZACATECAS, Zac. (apro).– Tras la agresión armada contra policías estatales, comisionados como escoltas a la familia del cantante Pepe Aguilar, fueron detenidos los cuatro integrantes de una célula criminal que operaba en el municipio de Villanueva y la región suroeste del estado.

Entre los detenidos está Flavio Alberto N., de 38 años, "identificado como el jefe de plaza de una célula criminal que operaba en el municipio de Tabasco", informó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas.

Noticias Relacionadas Comando ataca a escoltas de la familia de Pepe Aguilar en Villanueva, Zacatecas

El ataque contra los guardias de seguridad ocurrió en la carretera federal 54 Zacatecas -Guadalajara, en el tramo que une a los municipios de Villanueva -Tabasco, justo a la altura del rancho "El Soyate" de la dinastía Aguilar.

El secretario del gobierno estatal, Rodrigo Reyes, informó que la agresión armada contra elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), grupo elite de la Policía Estatal, ocurrió cerca de un área donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, pero que no fue contra ellos.

Al dar a conocer que no hubo bajas en las corporaciones, confirmó que sí hubo detenidos durante el operativo desplegado y que los agresores hicieron un bloqueo, con vehículo incendiado, en la carretera federal 54 a la altura del municipio de Jalpa.

En un comunicado, las autoridades estatales informaron de la detención de Alberto N., de 47 años; Claudio N., de 18; Juan Carrera N., de 21, y Flavio Alberto N., de 38 años, "este último identificado como el jefe de plaza de una célula criminal que operaba en el municipio de Tabasco".

Durante el operativo, detallaron, se aseguraron tres armas largas, 10 cargadores abastecidos, cuatro chalecos balísticos, 50 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas, 42 dosis de cristal, 26 dosis de cocaína, 36 bolsitas con marihuana.

A los detenidos les decomisaron "dos paquetes con explosivos, cordón detonante, estopines, un control detonante y una camioneta marca Chevrolet", precisó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

Los cuatro detenidos junto con el armamento, droga, explosivos y demás indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la investigación correspondiente.

En el parte oficial las autoridades insisten que "la agresión fue dirigida contra una unidad policial en funciones y no contra particulares", además de confirmar que no se tiene registro de bajas entre los policías.

En el municipio de Villanueva han sido asesinadas siete personas en 48 horas y en el municipio vecino de Tabasco suspendieron clases este viernes en las escuelas tras los recientes hechos de violencia.