En menos de 24 horas hallan tres hieleras con restos humanos en Coatzacoalcos

COATZACOALCOS, Ver., (apro) .- En menos de 24 horas, tres hieleras con restos humanos fueron localizadas en distintos puntos del municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, en medio de una ola de violencia que en las últimas semanas ha incluido ataques armados y el incendio de un comercio.

Este viernes, otra hielera con una cabeza humana fue encontrada sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, lo que generó la movilización de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en una carroza funeraria, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

El jueves, una hielera fue ubicada frente a un campo de fútbol en una colonia de Villa Allende, lo que provocó la movilización de fuerzas federales y locales. Horas después, otra más fue localizada en la colonia El Tesoro, en el mismo municipio.

Estos hechos ocurren en medio de una ola de violencia que ha dejado al menos cuatro ataques armados, con saldo de tres personas muertas en distintos puntos de la ciudad, además del incendio de un restaurante ubicado sobre el bulevar costero.