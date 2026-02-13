En primer informe, gobernadora morelense expone desorden institucional heredado de Cuauhtémoc Blanco

MORELOS (apro) .- La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reveló que su administración recibió un aparato gubernamental en desorden, sin planeación y con instituciones fragmentadas, herencia del sexenio de Cuauhtémoc Blanco, lo que obligó a concentrar el primer año de gobierno en un reordenamiento interno del Estado. “Ordenar la casa no es una consigna, es una ruta de trabajo institucional”, subrayó.

La mandataria rindió su primer informe ante diputadas y diputados del Congreso del Estado de Morelos, tras haber entregado la glosa del Primer Informe de Gobierno, acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, representantes del Poder Judicial, autoridades municipales, mandos militares, órganos autónomos, delegaciones federales e invitados especiales.

Desde la tribuna, sostuvo que el punto de partida de su gestión fue un gobierno debilitado, con procesos inconexos y una estructura administrativa que limitaba la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales.

González Saravia contextualizó su administración dentro de la historia política y social de Morelos y del país, al señalar que su gobierno forma parte del proyecto nacional de la Cuarta Transformación, cuyo eje es la recuperación del sentido social del Estado y el fortalecimiento de lo público.

Señaló que, tras décadas en las que prevalecieron intereses particulares y prácticas que profundizaron desigualdades, resultaba indispensable reconstruir la función institucional del gobierno.

Indicó que el mandato ciudadano recibido en las urnas implicó asumir una tarea compleja: recomponer el aparato estatal antes de avanzar a una etapa de consolidación.

“Ordenar un gobierno es un proceso largo y exige método, responsabilidad y compromiso”, expresó, al afirmar que el reordenamiento no es un fin en sí mismo, sino una condición para generar bienestar duradero.

En materia de seguridad, la gobernadora señaló que una de las principales problemáticas detectadas fue la falta de coordinación entre instituciones. Expuso que, durante años, los conflictos entre poderes y áreas operativas impidieron decisiones estratégicas.

En respuesta, su administración puso en marcha una nueva estrategia estatal de seguridad pública basada en la coordinación diaria entre el Estado, la Federación y los municipios.

Detalló que la Mesa Estatal de Seguridad sesiona todos los días, encabezada por la titular del Ejecutivo, con seguimiento territorial. Reconoció el trabajo conjunto de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, fiscalías federal y estatal, así como de las secretarías de Seguridad y de Gobierno.

Afirmó que esta coordinación permitió comenzar a ordenar la seguridad pública y fortalecer la capacidad de respuesta.

Como parte de este proceso, informó que se incrementó en 30 por ciento el salario de las y los policías estatales, se amplió el estado de fuerza con 230 nuevos elementos acreditados y se fortaleció la inteligencia operativa mediante la instalación de 19 arcos carreteros, más de mil 500 cámaras de videovigilancia y 12 centros de comando y control.

Estas acciones, dijo, permitieron más de 13 mil aseguramientos. También se emprendieron medidas para ordenar el sistema penitenciario y erradicar prácticas indebidas.

En el ámbito administrativo y financiero, González Saravia sostuvo que el desorden heredado impactó directamente en el manejo de los recursos públicos. Señaló que su gobierno inició un proceso de disciplina financiera, control interno y transparencia. Informó que se pagaron más de 71 millones de pesos en capital y más de 500 millones en intereses de deuda, sin contratar nueva deuda, además de otorgar subsidios y condonaciones en más de 245 mil trámites.

Añadió que se fortaleció la certeza jurídica mediante convenios en materia de derechos humanos, la conciliación de conflictos laborales y la defensa legal del Estado, lo que permitió generar ahorros significativos que hoy se destinan a programas públicos.

Subrayó que la ética pública se colocó como eje transversal de la administración, con auditorías, fortalecimiento de la contraloría social y cumplimiento en declaraciones patrimoniales.

Respecto a la economía, afirmó que el reordenamiento permitió definir una política con enfoque humano orientada a generar empleo digno y fortalecer la economía local. Indicó que se destinaron más de 25 millones de pesos para impulsar emprendimientos en los 36 municipios y se otorgaron más de cuatro mil créditos por alrededor de 287 millones de pesos, con énfasis en micro y pequeñas empresas y en el liderazgo productivo de las mujeres.

Señaló que Morelos se ubica entre los tres estados con menor tasa de desempleo a nivel nacional.

Detalló que, mediante ferias de empleo y mecanismos de vinculación laboral, se logró la colocación de más de 8 mil 500 personas. A través del Fidecon, se financiaron 32 obras estratégicas de infraestructura económica por más de mil 200 millones de pesos, impulsando al menos 3 mil 200 empleos adicionales. Además, se concretaron ocho proyectos de inversión y reinversión por más de 2 mil millones de pesos.

En el sector agropecuario, la gobernadora sostuvo que ordenar el Estado también implicó atender el abandono del campo. Informó que se elaboró el primer mapa de fertilidad de suelos del país, se instalaron más de 40 módulos agroecológicos en 15 municipios, se rehabilitaron más de 170 kilómetros de caminos de saca cosecha y se protegieron más de 63 mil hectáreas de cultivo y 34 mil unidades pecuarias frente a riesgos climáticos.

Señaló que se abrieron canales de comercialización nacionales e internacionales y se impulsó el Consejo Agroexportador.

Indicó que, con apoyo de la Secretaría de Economía federal, Morelos obtuvo la Denominación de origen del mezcal morelense, la Indicación Geográfica del Cecina de Yecapixtla y el reconocimiento del chinelo, con lo que se fortaleció el valor cultural y productivo del estado.

En infraestructura, informó que se ejecutaron más de 200 obras con una inversión superior a 730 millones de pesos, se rehabilitaron cerca de 60 kilómetros de vialidades, se fortaleció el circuito carretero Tierra y Libertad, se mejoró infraestructura educativa en 110 escuelas y se intervinieron carreteras de evacuación del volcán Popocatépetl tras más de una década sin atención.

La gobernadora destacó también el reordenamiento del sistema de movilidad y transporte, la simplificación de trámites, la depuración de expedientes, la implementación de la licencia de conducir digital y la tarjeta de circulación digital, así como el retiro de unidades obsoletas.

En política social, expuso que se priorizó la atención a las comunidades con mayores rezagos mediante el programa Territorios de Paz y Buen Vivir, con intervención en 22 polígonos que abarcan 103 comunidades. Señaló que el programa Corazón de Mujer beneficia a más de 28 mil mujeres de 55 a 60 años con apoyo económico y acompañamiento integral.

En coordinación con el gobierno federal, informó avances en vivienda, pensiones para personas con discapacidad, infraestructura social, educativa e hídrica, así como en cultura, salud y medio ambiente.

Destacó la reducción de casos de dengue, acciones de gestión del agua, el programa Cosecha de Lluvia, obras hidráulicas, reforestación, bienestar animal y la creación de parques públicos.

Finalmente, González Saravia sostuvo que el primer año de su administración se concentró en ordenar lo que estaba disperso y reconstruir lo que fue debilitado. Afirmó que el gobierno de Morelos entra ahora en una etapa de consolidación. “Ordenar la casa es el punto de partida para transformar”, concluyó.

Como parte de su Primer Informe de Gobierno, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, realiza un ejercicio de rendición de cuentas en territorio para presentar los avances de su administración, con énfasis en la cercanía con la ciudadanía, la transparencia y el orden como ejes de su gestión.

La mandataria sostuvo que gobernar implica “ordenar la casa”, en referencia a Morelos como un espacio común que debe atenderse con disciplina administrativa, legal y social para impulsar un desarrollo equilibrado y mejorar la calidad de vida en las comunidades.

“Morelos es nuestra casa y ordenarlo es transformarlo. Presentamos los logros de manera directa, porque la claridad fortalece la confianza y abre paso a una prosperidad compartida”, expresó.

En este contexto, el pasado jueves recorrió Yecapixtla y Jojutla; este viernes continúa las actividades en Tepoztlán y Cuautla; el sábado tiene programados encuentros en Jantetelco y Puente de Ixtla; y cerrará el domingo en Cuernavaca.

En cada sede, la gobernadora presenta avances en seguridad, infraestructura social, educación, programas de bienestar, apoyo al campo y fortalecimiento institucional, con énfasis en beneficios directos para la población.