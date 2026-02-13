Funcionario de Quintana Roo es encontrado muerto y con huellas de tortura en Chetumal

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo (apro).- Carlos Alberto HernÃ¡ndez Gorocica, quien se desempeÃ±aba como funcionario dentro del gobierno del estado de Quintana Roo, fue hallado muerto con huellas de tortura en un acceso de un asentamiento irregular en Chetumal.

HernÃ¡ndez Gorocica era primo de Maricarmen Candelaria HernÃ¡ndez SolÃ­s, alcaldesa morenista del municipio de Felipe Carrillo Puerto, y en 2022 intentÃ³ ser candidato a una diputaciÃ³n local por Movimiento Ciudadano.

Familiares del funcionario reportaron su desapariciÃ³n desde el pasado miÃ©rcoles. Versiones indican que fue visto por Ãºltima vez la tarde de ese dÃ­a cuando se retiraba del planetario de Chetumal, donde se desempeÃ±aba como analista por el Consejo Quintanarroense de Humanidades Ciencia y TecnologÃ­a, del gobierno de esta entidad.

La FiscalÃ­a activÃ³ una ficha de bÃºsqueda tras la denuncia presentada por sus familiares. Por la maÃ±ana de este viernes se reportÃ³ el hallazgo de restos humanos en el interior de una bolsa negra encintada, en el acceso del asentamiento irregular conocido como MÃ¡rtires Antorchistas, en la periferia de la capital de esta entidad.

Horas mÃ¡s tarde se confirmÃ³ que se trataba del funcionario estatal quien, de acuerdo con otras versiones, por las noches prestaba servicios de transporte a travÃ©s de una plataforma digital.

Testimonios indican que fue encontrado con signos de extrema violencia, caracterÃ­sticos del crimen organizado.

La FiscalÃ­a de Quintana Roo informÃ³ el inicio de una carpeta de investigaciÃ³n para esclarecer el homicidio del servidor pÃºblico.

Inmediatamente se supo del deceso, diversos actores polÃ­ticos, incluido los del actual partido gobernante, lamentaron el asesinato.

La alcaldesa Maricarmen Candelaria se refiriÃ³ a su primo como un hermano; mientras que JosÃ© Luis Pech VÃ¡rguez, diputado local y excandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, sostuvo que se ha tratado de un hecho doloroso y de consternaciÃ³n que no puede pasar desapercibido.

A las declaraciones de este polÃ­tico vertidas por su red social Facebook, se sumaron otros miembros locales del partido naranja, quienes exigieron justicia por HernÃ¡ndez Gorocica.