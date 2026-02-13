Influencer Mr. Doctor denuncia haber sido víctima de una estafa por 600 mil pesos

Mr. Doctor
Influencer Mr. Doctor denuncia haber sido víctima de una estafa por 600 mil pesosReconoció que pese a ser un “caza charlatanes”, fue engañado para entregar esa suma de dinero a una persona que, según él, ya ha estafado de la misma forma a decenas de personas en Puebla por un monto total de más de 10 millones de pesos.
PUEBLA, Pue., (apro) .- El influencer Mr. Doctor denunció en sus redes sociales que fue víctima de una estafa por 600 mil pesos en esta ciudad.
En un video, reconoció que pese a ser un “caza charlatanes”, fue engañado para entregar esa suma de dinero a una persona, cuya identidad no da a conocer, pero advierte que ya ha estafado de la misma forma a decenas de personas en esta entidad por un monto total de más de 10 millones de pesos.
“Me acabo de enterar que me estafaron con más de medio millón de pesos. Una persona de la cual no puedo decir su nombre pero que vive acá en Puebla ha estafado a decenas de personas con millones de pesos y yo fue una de sus víctimas”, contó.
Refirió que ya se había reunido con más de las víctimas de este presunto charlatán que, si bien no lo es en la medicina, si ha usado un mismo “modus operandi” para presuntamente engatusar y ganarse la confianza de personas, incluso presentándolas con su familia e invitándolas a fiestas, para que le entreguen no sólo dinero, sino propiedades y vehículos.
Dijo que la propuesta es hacer inversiones, negocios, pero que después se desaparece y ya no da cuenta de las supuestas ganancias que prometió.
“Son personas que tienen un modus operandi, así como Marilyn Cote, Rosa Barranco, así como los falsos ginecólogos, como charlatanes que engañan que tienen labia, es muy fácil que puedan caer... Hoy me tocó a mí ser la víctima de esto”.
El creador de contenido mencionó que, aunque el presunto responsable afirma tener relaciones políticas y con la delincuencia organizada, muy pronto lo va a identificar con nombres, apellido, imágenes de rostros y documentos
“No te vas a salir con la tuya”, recalcó, “hago responsable a este individuo de inicial Y, con nombres extraños. que practica la santería, que, si algo me pasa a mí o a mis familiares, es por esta persona que me robó más de medio millón de pesos”.
@mrdoctoroficial__
Me ROBARON 600MIL PESOS | Mr Doctor ? sonido original - MrDoctorOficial__