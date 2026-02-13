Inhabilitan a juez federal por conceder amparos irregulares a favor del exgobernador Cabeza de Vaca

El juez federal Juan Fernando Alvarado López del estado de Tamaulipas, con adscripción en Reynosa. Foto: Especial

REYNOSA, Tamps., (apro). - El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), a través de su Comisión de Disciplina, presidida por Rufino H. León Tovar, resolvió inhabilitar por un año al juez federal Juan Fernando Alvarado López por faltas graves en el ejercicio de su función jurisdiccional.

De acuerdo con la resolución, el juzgador emitió determinaciones que favorecieron al exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al concederle amparos que frenaron órdenes de aprehensión y retrasaron la acción de la justicia en su contra.

La Comisión concluyó que no se trató de un criterio jurídico distinto, sino de un patrón de irregularidades y desacato a la ley, así como a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Según lo documentado, el juez habría otorgado suspensiones que impidieron la ejecución de al menos dos órdenes de aprehensión libradas contra el exmandatario por delitos graves, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, se estableció que concedió diversos amparos relacionados con la suspensión de derechos político-electorales y otros efectos jurisdiccionales que beneficiaron al exgobernador durante distintos procesos legales.

Juan Fernando Alvarado López se desempeñaba como juez séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con adscripción en Reynosa.

Al respecto, Rufino H. León Tovar subrayó que la sanción no obedeció a la adopción de un criterio jurídico diferente, sino a un claro desacato legal, al ignorar normas y precedentes obligatorios, lo que —dijo— lesionó directamente la confianza pública en el Poder Judicial.

La inhabilitación implica que el juez no podrá desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público durante un año, ni participar en procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Por su parte, Francisco Javier García Cabeza de Vaca enfrenta órdenes de aprehensión por diversos delitos y ha estado envuelto en controversias legales sobre su situación jurídica desde 2022.