La FGR solicita a EU y Argentina la extradición de dos exfuncionarios de Silvano Aureoles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la extradición de dos excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a quienes busca imputar por supuestamente participar en el desvío de más de 3 mil millones de pesos del erario federal.

Fuentes ministeriales confirmaron que, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), la FGR solicitó la entrega del exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, y del exdirector del Comité de Adquisiciones del gobierno local, Guillermo Loaiza Gómez.

El primero de ellos ya fue ubicado por la FGR en territorio estadunidense, mientras que Loaiza Gómez estaría en Argentina, países a los que fue dirigida la petición de extradición.

Ambos forman parte del grupo de exfuncionarios, entre los que se encuentra Aureoles Conejo, a quienes la FGR busca imputar por el desvío de 3 mil 412 millones 164 mil 310.69 pesos en el estado de Michoacán durante la administración del exmandatario por la contratación de una empresa para rentar y después adquirir siete terrenos en los que serían construidos los cuarteles de la Policía Preventiva local.

Contra estos dos exfuncionarios la orden de aprehensión fue emitida por ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, mientras que contra Aureoles la orden de captura es por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta.