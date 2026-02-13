¿Quién es el hombre que saltó desde el Hotel RIU en Guadalajara? Esto dicen las autoridades

Autoridades estatales investigan el salto en paracaídas desde un edificio en Guadalajara y analizan posibles responsabilidades.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene abierta una carpeta de investigación para identificar al hombre que saltó en paracaídas desde la parte superior del Hotel Riu Plaza Guadalajara el domingo 9 de febrero de 2026. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente su identidad.

El hecho quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se observa a un hombre equipado con paracaídas lanzarse desde la terraza del edificio ubicado sobre avenida López Mateos Sur y descender hacia calles cercanas.

Esto se sabe sobre la identidad del hombre que saltó

En redes sociales se presume que el hombre podría ser un creador de contenido conocido en redes sociales con el apodo de “Jarro”. Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta ahora, la Fiscalía estatal no ha validado ese nombre ni ha informado sobre la identidad legal del responsable. Tampoco ha anunciado detenciones relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron que trabajan en la identificación plena del joven y de al menos seis personas más que presuntamente habrían participado en la logística del salto. Entre ellos se investiga al conductor del vehículo utilizado para abandonar el lugar.

Investigación incluye vehículo y posibles participantes

Tras tocar tierra el hombre corrió hacia una camioneta que lo esperaba para retirarse de la zona. Las autoridades identificaron el vehículo como una pick-up Nissan Frontier color azul.

La Fiscalía y la Comisaría de Guadalajara analizan grabaciones del sistema de videovigilancia del hotel y del C5 estatal para confirmar la ruta seguida por el vehículo y determinar la posible participación de terceros.

Respecto a los videos que circulan donde se observa a una persona lanzarse en paracaídas desde la terraza del Hotel Riu, en la colonia Chapalita, informamos que la noche de este martes, el Gobierno de Guadalajara realizó una inspección a través de Inspección y Vigilancia, en… pic.twitter.com/fPE7PTf0fu — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) February 11, 2026

Hasta la redacción de esta noticia, las autoridades no han emitido un comunicado detallando la matrícula del vehículo ni han informado si este ya fue asegurado.

Gobierno de Guadalajara presentó denuncia penal

El Gobierno de Guadalajara informó que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por realizar el salto sin autorización. La administración municipal indicó que el acto se realizó sin permisos y que corresponde a la autoridad ministerial determinar responsabilidades.

Además de la denuncia penal, el Ayuntamiento inició procedimientos administrativos para revisar posibles omisiones en los protocolos de seguridad del inmueble.

Autoridades revisan posibles delitos

La Fiscalía estatal confirmó que la carpeta de investigación continúa abierta y que se analizan posibles conductas que puedan constituir delito conforme a la legislación vigente en Jalisco.

Hasta la redacción de la noticia, no se había informado sobre personas lesionadas ni daños materiales derivados del salto. Tampoco se ha confirmado si el presunto responsable contaba con registro formal como paracaidista o con autorización para realizar actividades de este tipo en la zona urbana.

Hecho generó amplia difusión digital

El video del salto se difundió horas después del incidente y acumuló reproducciones en distintas plataformas. Las imágenes muestran el momento en que el hombre se lanza desde la parte alta del edificio y aterriza en una vialidad cercana.

Las autoridades no han emitido valoraciones adicionales sobre el contenido difundido en redes sociales y se han limitado a confirmar que la investigación sigue en curso.