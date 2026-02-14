Asesinan a joven de 16 años cuando salió a comprar un biberón para unos gatos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Mizael López Cebreros, un joven de 16 años, fue asesinado la mañana del miércoles 11 cuando salió a comprar un biberón para alimentar a unos gatos que había rescatado.

El adolescente se dirigía a una farmacia cuando fue atacado a balazos por un grupo de hombres armados en la colonia Los Ángeles, al norte de Culiacán, en Sinaloa.

Las primeras versiones señalaban que la víctima tenía vínculos con el crimen organizado, por lo que habría sido un ataque directo. Sin embargo, sus familiares afirmaron que Ricardo fue confundido, pues era un joven tranquilo.

“Es muy fácil decir: ‘¿en qué andaría metido?’, ‘¿qué habrá estado haciendo?’, pero él solo iba a comprar un biberón para unos gatos que había rescatado”, escribió su padrastro en una publicación en redes sociales.

“Era un niño, él ni siquiera salía, no sabía andar en moto, no sabía manejar, no iba acompañado”, dijo, negando que estuviera relacionado con actividades ilícitas.

Ricardo solo llevaba el dinero para comprar lo que necesitaba, caminaba a plena luz del día, tan solo una hora después comenzaría su jornada escolar en la preparatoria.

Tras los hechos, autoridades arribaron al lugar para acordonar la zona y realizar el levantamiento del cuerpo. En el sitio también una mujer resultó herida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Sin embargo, aún no hay ninguna persona detenida.

Ricardo estudiaba en la preparatoria Emiliano Zapata, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución que lamentó el fallecimiento de su alumno, a quien recordó como “un talentoso deportista en la rama de basquetbol”.

“Nos solidarizamos con su familia, amistades, compañeros y docentes, deseando encuentren consuelo y fortaleza ante esta irreparable pérdida”, se lee en el comunicado emitido por la UAS.

Dan último adiós a Ricardo Mizael

Familiares, amigos y profesores de Ricardo Mizael se reunieron para darle el último adiós al joven de 16 años.

Sus conocidos se dieron lugar en una funeraria sobre el bulevar Emiliano Zapata, en la colonia Jorge Almada, para velar el cuerpo del adolescente, quien es recordado como una persona que le gustaba ayudar y le apasionaba el deporte.

“Acabaron con la vida de un niño y con el corazón de una madre. Hoy entendemos el gran dolor que se vive en Culiacán”, lamentó su padrastro.