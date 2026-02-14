PUEBLA, Pue. (apro).- En pleno festejo del DÃ­a del Amor y la Amistad, tres jÃ³venes de entre 20 y 25 aÃ±os de edad fueron asesinados la madrugada de este sÃ¡bado a las afueras del antro llamado Sala de Despecho, en la zona de AngelÃ³polis.

Francisco SÃ¡nchez GonzÃ¡lez, secretario de Seguridad del Estado, informÃ³ que cuatro personas que participaron en este ataque, en el que ademÃ¡s hubo ocho heridos, ya fueron detenidas.

Aunque el funcionario dijo que las primeras investigaciones indican que este triple homicidio fue planeado con tiempo, pues los sicarios rentaron una casa a dos cuadras del antro, los testigos aseguran que las vÃ­ctimas no estaban involucradas en actividades ilÃ­citas y que el ataque pudo ser contra los propietarios del negocio por "cobro de piso".

Los detenidos fueron identificados como HÃ©ctor Hugo N., Gabriel N., Brayan N., y Edwin N., a quienes ademÃ¡s les fueron aseguradas dos motocicletas

Los hechos se registraron alrededor de las 2 de la madrugada, cuando los sicarios llegaron al lugar y dispararon contra clientes y trabajadores del antro Sala de Despecho, que se encuentra frente a la mega rueda de la fortuna, conocida como Estrella de Puebla.

En el interior de una camioneta Mercedes Benz quedaron un joven que, aseguran, era instructor en un gimnasio y una joven de nombre Yesy, mientras que afuera del vehÃ­culo quedÃ³ otro muchacho que, segÃºn testigos, trabajaba como arquitecto.

En rueda de prensa, SÃ¡nchez GonzÃ¡lez asegurÃ³ que esta ejecuciÃ³n fue planeada y cometida de manera directa, pero en un audio, la madre de un joven asegura que las vÃ­ctimas son exalumnos de colegio Americano que fueron a festejar en ese antro el DÃ­a del Amor y la Amistad.