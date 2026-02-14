Congreso de Michoacán denuncia a ayuntamiento de Uruapan por alzas en cobro de predial

MORELIA, Mich., (apro) .- Por presuntas alzas indebidas en el cobro del impuesto predial, la presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) en contra del ayuntamiento de Uruapan.

Bugarini, del equipo político del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acudió acompañada de Conrado Paz Torres, diputado por el Distrito 14 de Uruapan, así como de un par de legisladores más. La acción viene a tensar la relación entre el Poder Legislativo estatal y el ayuntamiento uruapense.

El pasado miércoles, Conrado Paz presentó ante el Pleno del Congreso una propuesta de acuerdo para exhortar a las autoridades municipales a evitar cobros excesivos del impuesto predial y apegarse a un incremento razonado, conforme al marco jurídico aplicable y a la tasa de inflación. De acuerdo con el legislador, el ayuntamiento estaría realizando cobros por encima de lo autorizado por el Congreso en su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026.

La propuesta fue turnada para su análisis a la Comisión de Presupuesto, presidida por Giulianna Bugarini, quien ha declarado que no se permitirán cobros indebidos que contravengan lo aprobado por el Congreso.

En respuesta, el ayuntamiento de Uruapan informó que desde el 15 de noviembre de 2024 su Cabildo autorizó la actualización catastral, lo que explica los nuevos montos de cobro del predial. Precisó que la tasa del impuesto no aumentó y que, desde 1991 y hasta el ejercicio fiscal 2026, se mantiene en 0.2875% para predios urbanos, conforme a su Ley de Ingresos.

El tema del predial no es el único punto de tensión con el Congreso local. El pasado 29 de enero, el Cabildo de Uruapan autorizó que la alcaldesa Grecia Quiroz García contrate un empréstito por 873 millones de pesos ante el Banco Interamericano de Desarrollo para la realización de tres obras.

Para concretar dicha contratación, el ayuntamiento está obligado por ley a contar con la autorización del Congreso del Estado, al tratarse de deuda de largo plazo. Hasta el momento, la Cámara no ha recibido ninguna solicitud. Giulianna Bugarini ha advertido que, de persistir el incumplimiento del procedimiento legal, las autoridades municipales podrían ser sujetas a acciones legales.