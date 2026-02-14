Detienen por fraude procesal a empresario ligado a los delfinarios Dolphin Discovery de Cancún

Momento de la detención del empresario Eduardo Albor Villanueva por fraude procesal, en Cancún. Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro) .- Eduardo Albor Villanueva, empresario ligado a Dolphin Discovery detenido el jueves en Cancún, enfrenta un litigio de carácter penal por fraude procesal tras confrontaciones contra socios de la firma relacionada con los delfinarios en los polos turísticos de Quintana Roo.

El empresario fue aprehendido durante la tarde del jueves 12 de febrero por la Guardia Nacional para cumplimentar una orden girada por un juez de control de la Unidad Judicial número 8 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Su caso se encuentra relacionado con fraude procesal dentro de la carpeta de investigación 008/1539/2025, luego de que en mayo de 2025 instauró un juicio mercantil contra sus socios, tras señalar que a sus espaldas se desistieron de una quiebra de la empresa manejadora de delfinarios.

De acuerdo con expedientes judiciales a los que Proceso ha tenido acceso, luego de esto, fue denunciado por fraude procesal al presuntamente haber falseado información ante la autoridad para iniciar el juicio.

En agosto de 2025, fue librada una primera orden de aprehensión, que Albor Villanueva bloqueó gracias a diversos amparos que promovió en la capital del país.

No obstante, en diciembre y enero último, fue llamado a comparecer de manera física a una audiencia por el mismo juez de control. Ante la inasistencia del investigado, el 21 de enero quedó sin efectos la suspensión contra captura.

De esta manera la orden de aprehensión volvió a recobrar vigencia.

El jueves, alrededor de las 16:00 horas, en Cancún, efectivos de la Guardia Nacional detectaron a Albor Villanueva sobre la avenida Uxmal, de dicha localidad.

Al mostrar resistencia, tuvo que ser cargado por los elementos para ser ingresado a un vehículo y luego trasladado a la capital del país, donde ha sido ingresado al Reclusorio Sur en espera de comparecer ante el juez de control que lo requiere.

Inmediatamente se supo de su detención, la empresa The Dolphin Company, cuya propietaria es la sociedad mercantil Controladora Dolphin, que fue representada legalmente por Albor Villanueva, emitió un comunicado con el que se deslindó del detenido, al mencionar que desde marzo ya no formaba parte del corporativo.

Aunque en asambleas de accionistas celebradas posteriormente aún aparecía Albor Villanueva como representante legal, según la verificación en el Registro Público de Comercio.

La empresa enfrenta serios problemas financieros, por eso el año pasado anunció la quiebra; aunque luego los socios desistieron ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México.

Pese al desistimiento, el caso aún no está cerrado porque se liga a otros juicios de amparo promovidos en la capital del país, incluso informes que tienen que ver con juzgados federales en materia de extinción de dominio, ha podido verificar este reportero.

Además, a principios de año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordenó el congelamiento de cuentas de la empresa.

Ante esto se promovió un juicio de amparo que no ha dado resultados, pues los juzgadores federales de Quintana Roo se han negado a levantar estas medidas al momento que la empresa requiere el dinero para hacer frente a sus obligaciones laborales.

Dolphin Discovery tiene importante presencia con delfinarios en Cancún y la Riviera Maya. El año pasado tuvo otro revés por las reformas de ley que prohíben el nado con delfines, lo que representa ya un duro golpe para el conglomerado.