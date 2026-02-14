Identifican cinco cuerpos hallados en una camioneta; fueron "levantados" en Los Mochis-Ahome

Camioneta tipo pick up, en la que fueron hallados los cuerpos de cinco personas, identificadas por la FGE como víctimas de privación de la libertad en Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la identidad de los cuerpos sin vida abandonados en la batea de una pick up. Estos corresponden a las cinco personas que habían sido privadas de la libertad el sábado 7 sobre la carretera Los Mochis-Ahome y fueron encontrados a más de 300 kilómetros del lugar de donde fueron desaparecidos.

La FGE confirmó la identidad de estas personas cuyos cuerpos fueron abandonados al interior de una pick up sobre la carretera Benito Juárez a la altura de San Pedro, poblado que prácticamente divide a Culiacán con Navolato.

Los cuerpos fueron identificados como Luis Ramón "N" y su hijo Luis Armando "N", de 38 y 19 años respectivamente, junto a los hermanos Juan Antonio "N" y José Ángel "N", de 29 y 17 años cada uno, y Heriberto "N", de 30.

El hallazgo se registró la mañana del jueves 12 en las cercanías de la zona conocida como “la curva de San Pedro”, cuando autoridades fueron alertadas sobre una pick up abandonada a la orilla de la carretera, la cual tenía reporte de robo ocurrido ese mismo día.

De acuerdo a las fichas de búsqueda, las cinco personas viajaban junto a una mujer identificada como Yuri, quien fue puesta en libertad por las personas que los raptaron.

Estos hechos se registraron hace una semana, y de forma extra oficial se manejó que se trataba de estas cinco personas las abandonadas en la camioneta, aunque por el avanzado estado de descomposición no fue posible la identificación en ese momento, misma que se dio a través de trabajos genéticos por parte de la Fiscalía.