Las Abejas de Acteal se deslindan de reunión con la SCJN, tras atracción de amparo

Las Abejas de Acteal se deslindan de reunión con la SCJN. Foto: Especial

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., (apro) .- La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal se deslindó públicamente de cualquier reunión o acercamiento con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz informara en su cuenta de X que el máximo tribunal ejerció su facultad de atracción para conocer el amparo en revisión 514/2025, presuntamente promovido por integrantes del pueblo tsotsil pertenecientes a la organización.

Las Abejas de Acteal aclararon que no participan ni han solicitado la revisión de dicho amparo y que no mantienen ningún tipo de diálogo o relación con instancias gubernamentales desde el año 2009.

La organización recordó que fue precisamente ese 2009 cuando la Suprema Corte liberó a los paramilitares confesos responsables materiales de la Masacre de Acteal, decisión que, afirman, consolidó la impunidad y desvió la investigación sobre los autores intelectuales del crimen.

“¿Acaso creen que no tenemos memoria o dignidad?”, cuestionaron, reiterando que no traicionarán la sangre de sus mártires.

División interna y usurpación del nombre

Las Abejas de Acteal señalaron que quienes sí se han reunido con la Suprema Corte son integrantes de un grupo que se separó de la organización en 2014, inicialmente conocido como Concejo Pacifista Sembradores de Paz y que posteriormente se autonombró Concejo de la organización Las Abejas de Acteal.

Dicho grupo. aseguran, firmó un acuerdo de solución amistosa con el Estado mexicano en 2020 y “desde entonces ha intentado despojar a la organización de su sede en Acteal, además de usar indebidamente su nombre, sello, logotipo e imágenes, generando confusión y tergiversando la información”.

La organización aclaró que no se opone a que este grupo sostenga reuniones con autoridades; sin embargo, exigió que no se haga pasar por Las Abejas de Acteal ni utilice material gráfico que corresponde a su historia, celebraciones y acciones en la Tierra Sagrada de Acteal, “todo eso es falta de respeto, porque tergiversan la realidad y confunden a la sociedad en general”.

Las Abejas de Acteal también dirigieron un llamado directo a diversos medios que difundieron la noticia de la reunión en la Suprema Corte, entre ellos Proceso, La Jornada, El Soberano, Expansión Política, Milenio, 24 Horas, Quadratín Chiapas, Político MX, La Silla Rota y El Imparcial, a quienes pidieron retirar de sus publicaciones las imágenes de la organización y utilizar, por ética periodística, las fotografías correspondientes al grupo del que realmente se informa.

El Caso Acteal sigue en la CIDH

La organización subrayó que el Caso Acteal continúa en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la espera del Informe de Fondo, en el cual han solicitado que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre.

Afirmaron que solo cuando exista dicho reconocimiento podrá hablarse de una verdadera aplicación de la justicia.

Las Abejas exigen que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz rectifique que se ha reunido con el grupo “Concejo pacifista” y no con la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Desde de Acteal, Casa de la Memoria y de la Esperanza, Las Abejas reafirmaron su compromiso con la resistencia, la autonomía, la libre determinación y la lucha por la memoria, la justicia y la reparación integral, e hicieron un llamado a la sociedad civil a mantenerse atenta y no dejarse confundir.

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997, dejó 45 tsotsiles masacrados en su mayoría mujeres, niñas y niños, se fracturaron en 2014 en tres grupos, luego que en 2009 y 2010 la SCJN, ordenó la liberación de varios presos, luego de considerar que las pruebas en su contra estaban “viciadas”, sin que se investigara a fondo, ni se castigará a los autores intelectuales.