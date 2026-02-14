TEMOAC, Mor., (apro) .- Marisol Caporal BeltrÃ¡n, sÃ­ndica suplente, asumiÃ³ la presidencia municipal de Temoac tras la licencia solicitada por el alcalde ValentÃ­n LavÃ­n Romero, quien resultÃ³ herido en un ataque armado.

Caporal BeltrÃ¡n no fue la sÃ­ndica electa en las urnas. La titular de la sindicatura fue Esperanza GalvÃ¡n Zavala; sin embargo, meses atrÃ¡s fue separada del cargo en circunstancias que no fueron explicadas oficialmente. Fue entonces cuando Caporal, en su calidad de suplente registrada en la planilla, asumiÃ³ la sindicatura.

Antes de ocupar ese encargo, Caporal BeltrÃ¡n se desempeÃ±Ã³ como coordinadora de Enlace Prospera y posteriormente como directora de Desarrollo EconÃ³mico y Asuntos de la Juventud en el ayuntamiento. De ambos cargos existen registros en documentos oficiales disponibles en internet, lo que acredita su participaciÃ³n previa en la administraciÃ³n municipal.

Temoac es un municipio indÃ­gena que se rige por usos y costumbres. De acuerdo con trabajadores del ayuntamiento y habitantes que accedieron a hablar con este medio de manera anÃ³nima por temor a represalias, la destituciÃ³n de Esperanza GalvÃ¡n Zavala fue abrupta y estuvo vinculada a diferencias con la presidenta del DIF municipal, Marisol Romero Zamora. No hubo explicaciÃ³n pÃºblica detallada ni procedimiento ampliamente difundido.

Tras la licencia de LavÃ­n Romero, presentada ante el Cabildo y aprobada por sus integrantes, Caporal BeltrÃ¡n asumiÃ³ de manera formal la conducciÃ³n del municipio. Sin embargo, testimonios recabados seÃ±alan que la dinÃ¡mica interna del gobierno local mantiene tensiones derivadas de las disputas previas en el ayuntamiento.

El alcalde solicitÃ³ licencia luego de resultar herido por arma de fuego en la carretera MÃ©xico-Oaxaca, a la altura de El Faro, en Jantetelco. La FiscalÃ­a General del Estado (FGE) abriÃ³ una investigaciÃ³n; hasta el momento no se ha informado de personas detenidas.

El relevo ocurre en un contexto de presiÃ³n polÃ­tica y social para el gobierno municipal, que enfrenta pendientes en materia de servicios pÃºblicos, reconstrucciÃ³n educativa y seguridad.