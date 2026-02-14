Mineros se manifiestan en Chihuahua para exigir justicia para compañeros de Concordia, Sinaloa

CHIHUAHUA, Chih., (apro) .- Geólogos y ecólogos chihuahuenses se congregaron con familiares y amigos en una marcha para exigir justicia por sus compañeros privados de la libertad y asesinados en Concordia, Sinaloa, así como para que las autoridades garanticen seguridad en los proyectos mineros del país.

Chihuahua se sumó a la marcha nacional congregada en varios estados, por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), para solidarizarse especialmente con el joven ecólogo y músico, Jesús Antonio de la O Valdez, uno de los cinco trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, identificados en la fosa de El Verde, Concordia del estado de Sinaloa.

Mineros recuerdan al joven ecólogo y músico, Jesús Antonio de la O Valdez, uno de los cinco trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, identificados en la fosa de El Verde, Sinaloa. Foto: Especial.

Jorge de la O, primo de Jesús Antonio, agradeció la presencia de la gente a la manifestación porque lo pone contento saber de ese apoyo y destacó que a su primo “lo encontramos”.

En un pronunciamiento que leyeron a nombre del gremio, en altavoz en la plaza del Ángel, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, sostuvieron:

“Mientras exista inseguridad, la riqueza de nuestra tierra será moralmente insostenible. Hoy hay que decirlo claramente: el silencio no es neutral, el silencio también implica responsabilidad”.

Uno de los primeros estudiantes de la ingeniería en Minería y Geología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la década de los 70, Jesús David Zendejas Palacios, tomó la palabra para dimensionar el contexto en el que trabajan las mineras y refirió que en su juventud era diferente.

“Nos quedábamos a dormir en la sierra y llegaba la gente a ofrecernos apoyo. Ahora no podemos ir a Parral porque nos quitan el vehículo. Hay que movernos en autobús como si debiéramos algo, ¿y qué hemos hecho? En lo personal, 55 años colaborando con las empresas mineras, dándole a ganar al país como todos mis compañeros de la Facultad de Ingeniería en Minas y Geología. ¿Qué estamos obteniendo a cambio? Nos voltean la espalda, nos confunden con aquel que va allá, nos confunden con el otro, pero los mineros somos mexicanos y somos mexicanos de corazón. Que el gobierno se ponga a trabajar ya”, sentenció.

Luego de solidarizarse con las familias y el gremio, compartió que en 2012 salvó su vida en Ciénega de Urique, porque cuatro camionetas Hummer del Ejército, intervinieron en la privación de la libertad de él y de otros compañeros. “En 2012 volvimos a nacer”.

Aparte, en entrevista, abundó en que un grupo delictivo los retuvo meses después de que nueve hombres que trabajaban para la minera Dia Bras Exploration de México, fueron privados de la libertad en Piedras Verdes, del mismo municipio de Urique. Hasta ahora no han aparecido, sus familiares viven una eterna búsqueda, como miles de personas en el país.

“(...) Yo les puedo asegurar que nuestro Ejército puede con todo pero no lo quieren dejar, no lo quieren soltar. Los mineros tenemos que exigir que trabaje el gobierno federal (...) No se puede circular por la República libremente, como lo hacíamos”.

Zendejas Palacios agregó que los trabajadores de mineras se enfrentan a secuestros y asaltos constantes. Descartó que los trabajadores de la minera Vizsla Silver fueran confundidos, como lo aseveró esta semana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Es ilógico, los sacaron de sus dormitorios (en La Clementina, el lugar de Concordia en el que habitaban los mineros). Hay que luchar por México, hay que dejar de pensar que no se puede, hay que actuar y elegir un buen líder minero”.

Luego de guardar un minuto de silencio y de entonar el himno nacional, la presidenta del Distrito Chihuahua de la AIMMG, Virginia Angélica Mena Escobar, dio a conocer en entrevista que el objetivo de la marcha es visibilizar la situación que vive el gremio en los proyectos mineros.

“Todos hemos estado en campo, nos hemos encontrado con gente armada, pero esto sobre pasó el límite. Siempre está el temor, vas al proyecto, yo soy geóloga de exploración, vas al proyecto y es difícil despedirte de tus hijos y no saber si vas a regresar. Ahora ellos no regresaron, es muy doloroso, es muy fuerte. No los conocí (a los mineros privados de su libertad en Concordia), pero no necesitamos conocernos, somos familia”.

Aseguró que la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha apoyado a la minería con policía minera, que escolta a trabajadores: “Por lo menos escoltan, ya no te sientas solo en una terracería, vas a tu unidad minera y no vas sola”, dijo con la voz entrecortada.

Sin embargo, otros geólogos que participaron en la manifestación, aseveraron que no existe ya la policía minera y que cuando existió no sabían qué hacía, sólo conocieron que apoyó en la seguridad del teatro del pueblo en alguna ocasión.

“¿Tú sabes si existe la policía minera? No existe actualmente. Dijeron que existió pero yo nunca la vi, a mi nunca me escoltaron y no supe que escoltaran. En esos lugares donde están trabajando gambusinos como en Ocampo, Moris, Chínipas, Parmalejo, no llega la policía minera”, dijeron, y pidieron no dar a conocer sus nombres por temor a represalias ante el contexto que vive en país.