Reportan microsismo cerca del Campo Militar 1 en Naucalpan, Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 2.3 en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

Se trató de un movimiento telúrico ocurrido a las 13:54 horas apenas a un kilómetro de profundidad. Por las referencias reportadas por el SSN, el sismo tuvo su epicentro a una calle del Campo Militar 1, ubicado en los límites de Edomex y la Ciudad de México.

Usuarios de redes sociales reportaron haber sentido el microsismo.

“Se sintió en zona de Naucalpan, duró poco, pero se sintió fuerte”, escribió en X Jorge Octavio Peña.

“Se sintió muy fuerte, una sacudida de un segundo”, escribió la cuenta de Ciudad Satélite.

Incluso, usuarios afirmaron que fue percibido en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco de la Ciudad de México.