Alcalde de Cuautla dirige sesión de Cabildo presuntamente en estado de ebriedad (Video)

CUAUTLA, Mor. (apro)— El presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, encabezó una sesión de Cabildo cuya grabación, realizada durante el acto y difundida posteriormente en redes sociales, lo muestra en aparente estado de ebriedad mientras conducía los trabajos del órgano colegiado del Ayuntamiento de Cuautla.

Cuautla, ubicado a 53.3 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, fue escenario de la primera sesión ordinaria de Cabildo de 2026, celebrada el 12 de febrero. En el material audiovisual se observa al edil con dificultades en la articulación de palabras, pausas prolongadas, repeticiones constantes y aparentes momentos de desorientación.

Al inicio de la sesión, el alcalde declaró: “Trabajo para el pueblo de Cuautla, y ustedes lo han visto. Y lo digo firme. Y así voy a seguir”.

Durante la formalización del acto protocolario, la secretaria anunció que eran las 16:36 horas. Sin embargo, al precisar la fecha se registró una rectificación: primero se mencionó “del día 12 de febrero” y posteriormente se corrigió con un “Perdón, ¿eh? Veintisiete, perdón”, lo que quedó consignado en la grabación.

A lo largo de su intervención, el presidente municipal repitió frases y expresó inconformidad con la dinámica interna del cabildo: “Y ahorita no me interesa… no veo interés. Los ayudantes… Hasta siento que es un cabildo arreglado. Quiero obra para el municipio”.

También sostuvo: “La próxima vez sí convoco a los ayuntamientos municipales para que traigan a sus comités de obra, porque cada obra que se haga en mi municipio debe estar certificada por ellos”.

Tras la difusión del video en plataformas digitales, la grabación comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde ciudadanas y ciudadanos cuestionaron el desempeño del edil durante la sesión y señalaron que presentaba un aparente estado de ebriedad. Las imágenes generaron una rápida polémica en el ámbito local, acompañada de críticas y señalamientos públicos sobre la conducta del presidente municipal en un acto oficial.

El Ayuntamiento lo desmiente

Tras la circulación del video, el Ayuntamiento emitió un comunicado titulado “Falsa versión que circula sobre condición del alcalde de Cuautla en sesión de Cabildo”, en el que rechazó “categóricamente las versiones difundidas en redes sociales”, al señalar que se trata de “información falsa y sin sustento que busca generar desinformación entre la ciudadanía”.

En el posicionamiento oficial se informó que, conforme al reporte institucional de actividades, el edil sostuvo ese día “una agenda continua de reuniones de trabajo de carácter administrativo y de gestión”, con traslados a distintos puntos fuera del municipio e incluso a otras ciudades, lo que “derivó en un desgaste físico considerable y cansancio acumulado de días previos”.

El gobierno municipal añadió que, no obstante ello, el presidente municipal decidió cumplir con su último compromiso programado del día, participando formalmente en la sesión de Cabildo y “encontrándose en condiciones de ejercer plenamente sus funciones”. Asimismo, reiteró que “no existe fundamento alguno en las versiones difundidas” y llamó a la población a informarse a través de los canales oficiales.

El 15 de septiembre

No es la primera ocasión en que el alcalde es señalado por presuntamente encabezar un acto público en aparente estado de ebriedad. El 15 de septiembre del año pasado, durante la ceremonia del Grito de Independencia, fue observado realizando movimientos inusuales al momento de recibir la bandera y posteriormente, al salir al palco principal, presentó dificultades para articular las arengas.

De acuerdo con las grabaciones difundidas entonces, en lugar de exclamar “¡Viva Vicente Guerrero!”, expresó únicamente “¡Viva Guerrero!”; y en vez de “¡Viva Ignacio Allende!”, dijo solo “¡Viva Allende!”, pronunciando el resto de los nombres con aparente dificultad.

https://vt.tiktok.com/ZSmrtcoj7/

Corona Damián ya había ocupado anteriormente la presidencia municipal y en el proceso electoral más reciente contendió nuevamente por el cargo postulado por el Partido Acción Nacional, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Redes Sociales Progresistas.

Hasta el momento no se ha informado sobre la apertura de algún procedimiento interno relacionado con lo ocurrido en la más reciente sesión de Cabildo.

https://www.facebook.com/share/v/17AVb2jDix/