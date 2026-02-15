Dos jóvenes asesinados afuera del antro “Sala del Despecho eran egresados de la IBERO Y UDLAP

Balacera en el bar El Despecho, ubicado en la zona de Angelópolis, la cual dejó como saldo tres personas muertas en Puebla. Foto: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO

PUEBLA, Pue. (apro).- Las universidades Iberoamericana Puebla (Ibero) y de las Américas Puebla (UDLAP) confirmaron que Gisele Ortiz Carreto y Joaquín Wirth García, quienes fueron asesinados la madrugada del 14 de febrero afuera del antro Sala del Despecho, eran egresados de esas instituciones educativas.

La tercera víctima mortal de este ataque fue identificada como Emmanuel Esteban Campaña Sánchez, quien apenas a finales del año pasado había obtenido el título de licenciado en Fisioterapia por el Instituto Profesional en Terapias y Humanidades (IPETH).

En un comunicado, la Ibero-Puebla condena el asesinato de Gisele Ortiz, quien era egresada de la licenciatura de Psicología, a la vez que hace un llamado a las autoridades para que hagan las indagatorias necesarias para esclarecer lo ocurrido la madrugada del sábado en la zona comercial de Angelópolis.

Exigimos justicia, reparación de los daños para las personas afectadas y garantías del derecho a una vida segura y libre de violencia para todas las personas”, reclama la institución.

En tanto que la UDLAP también confirmó en sus redes sociales que Joaquín Wirth García era egresado de esa universidad.

“Nos sumamos al clamor de justicia y nos unimos en solidaridad con las familias, exigiendo que se esclarezcan los hechos con absoluta transparencia”, señala el comunicado emitido por la UDLAP.

De acuerdo al Registro Nacional de Profesionistas, Wirth García había obtenido su título como licenciado en Arquitectura de Interiores en 2018, mientras de que Gisele Ortiz apenas había obtenido el registro de su cédula profesional en enero de este año.

Aunque hay cuatro detenidos, hasta ahora las autoridades no han informado sobre un posible móvil de este ataque armado ocurrido la madrugada del sábado, en el que además resultaron heridas otras personas, algunas de ellas de gravedad.

Francisco Sánchez, González, secretario de Seguridad del Estado, aseguró que este asesinato fue planeado con tiempo, pues las personas que lo ejecutaron rentaron un mes antes un departamento a dos cuadras de donde se ubica el antro Sala del Despecho.

El ataque armado, ocurrido entre 2:30 y 3 de la madrugada, habría sido contra un grupo personas que acababan de abordar una camioneta Mercedes Benz para retirarse del lugar.

Algunas versiones apuntan que el operativo era un ajuste de cuentas contra solo una de esas personas y que los otros muertos y heridos fueron víctimas colaterales, mientras que otros señalan que el ataque pudo deberse a un “cobro de piso”.

Organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) condenaron lo ocurrido y exigieron mayor seguridad en la zona comercial.

“Cada hecho de violencia afecta no sólo a las víctimas y a sus familias, sino también la confianza ciudadana y el entorno que permite a las empresas generar empleo y crecimiento para el estado”, advirtió la Canacintra.