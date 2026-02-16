“El Bukanas” se ocultaba en Chingnahuapan, pero se volvió a escapar

PUEBLA, Pue., (apro).- La Fiscalía General del Estado informó que realizó un cateo en un inmueble ubicado en la localidad de El Paredón, municipio de Chignahuapan, donde presuntamente se resguardaba Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, considerado líder de bandas que operan en esta entidad y Veracruz, sin embargo, por tercera vez, este delincuente volvió a evadirse.

En el comunicado, la autoridad señala que en el lugar fueron aseguradas 12 armas largas, dos lanzagranadas, dos granadas, cargadores abastecidos, un chaleco balístico, una bolsa de cristal de kilo y medio y un vehículo.

Indica que fue por una denuncia anónima que se ubicó este lugar donde presuntamente vivía “El Bukanas”, quien está acusado del asesinato de tres agentes de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto ocurrido en 2017 en la localidad de Atzitzintla, Puebla.

Además, se le relaciona con el grupo criminal Los Zetas con operaciones en Veracruz, por lo que el gobierno de esa entidad ofreció en noviembre pasado una recompensa de 350 mil de pesos por información para lograr su captura.

De acuerdo al comunicado de la FGEP, “El Bukanas” es señalado en Puebla como generador de violencia en la zona conocida como “El Triángulo Rojo”, en cuanto a delitos contra la salud, posesión y venta ilegal de hidrocarburos, así como el asesinato de los tres agentes.

Esta es la tercera ocasión que las autoridades llevan a cabo operativos a partir de la información sobre la ubicación de este delincuente, sin que se logre su detención.

La primera ocasión fue en marzo de 2017, cuando fueron asesinados los tres agentes, y la segunda en julio de ese mismo año entre los municipios de Ajalpan y Vicente Guerrero, cuando en el combate fueron abatidos un marino y tres civiles, presuntos integrantes de su grupo delictivo.