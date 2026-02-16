En menos de una semana otro adolescente es asesinado en Culiacán

Culiacán
En menos de una semana otro adolescente es asesinado en CuliacánEl crimen se registró en el fraccionamiento Las Cerezas, al norte de la capital del estado, cuando un grupo de motociclistas le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones.
CULIACÁN, Sin. (apro). - En un lapso de apenas cuatro días, un segundo adolescente fue asesinado a tiros en Culiacán. La víctima llevaba por nombre Axel Eduardo, de 16 años de edad, y motociclista repartidor de plataforma.
El crimen se registró en el fraccionamiento Las Cerezas, al norte de la capital del estado, cuando un grupo de motociclistas le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones.
Apenas cuatro días antes, el homicidio de Ricardo Mizael, estudiante de preparatoria, conmocionó a la capital al darse a conocer la versión de sus familiares quienes aseguraron que el joven iba a una farmacia a comprar un biberón para un gatito que recién había adoptado.
De este ataque resultó herida por esquirla de bala una mujer de 27 años, quien fue trasladada a recibir atención médica.
En total durante este 2026 han asesinado a cinco menores de edad, entre ellos Michelle, adolescente de 14 años encontrada sin vida en la colonia Juntas de Humaya el 16 de enero.
Llaman a marchar en Culiacán
En redes sociales familiares y amigos de Ricardo Mizael llaman a marchar este domingo 22 en protesta por el asesinato del adolescente.
El punto de partida de la marcha es desde las escaleras de la Lomita y vestidos de blanco.
La manifestación más reciente en Culiacán tuvo su origen por el asesinato de Alan Fernando, joven asesinado por elementos del Ejército luego de una persecución a un grupo armado en donde resultó atacado el joven en medio de una confusión.
Esta protesta se llevó a cabo el domingo 25 de enero en exigencia a esclarecer el crimen luego de que la autoridad buscara imponer la versión de un fuego cruzado.