En menos de una semana otro adolescente es asesinado en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro). - En un lapso de apenas cuatro días, un segundo adolescente fue asesinado a tiros en Culiacán. La víctima llevaba por nombre Axel Eduardo, de 16 años de edad, y motociclista repartidor de plataforma.

El crimen se registró en el fraccionamiento Las Cerezas, al norte de la capital del estado, cuando un grupo de motociclistas le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones.

Apenas cuatro días antes, el homicidio de Ricardo Mizael, estudiante de preparatoria, conmocionó a la capital al darse a conocer la versión de sus familiares quienes aseguraron que el joven iba a una farmacia a comprar un biberón para un gatito que recién había adoptado.

De este ataque resultó herida por esquirla de bala una mujer de 27 años, quien fue trasladada a recibir atención médica.

En total durante este 2026 han asesinado a cinco menores de edad, entre ellos Michelle, adolescente de 14 años encontrada sin vida en la colonia Juntas de Humaya el 16 de enero.

Llaman a marchar en Culiacán

En redes sociales familiares y amigos de Ricardo Mizael llaman a marchar este domingo 22 en protesta por el asesinato del adolescente.

El punto de partida de la marcha es desde las escaleras de la Lomita y vestidos de blanco.

La manifestación más reciente en Culiacán tuvo su origen por el asesinato de Alan Fernando, joven asesinado por elementos del Ejército luego de una persecución a un grupo armado en donde resultó atacado el joven en medio de una confusión.

Esta protesta se llevó a cabo el domingo 25 de enero en exigencia a esclarecer el crimen luego de que la autoridad buscara imponer la versión de un fuego cruzado.