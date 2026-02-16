Exigen citar a AMLO, Cuauhtémoc Blanco y Hugo Eric Flores por el asesinato de Samir Flores

CUERNAVACA (apro).- A siete años del asesinato de Samir Flores, opositor a la termoeléctrica de Huexca, sus compañeros de lucha acusaron simulación de justicia y exigieron investigar y llamar a comparecer al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, al exdelegado federal Hugo Eric Flores, hoy diputados federales, así como al alcalde de Temoac, Valentín Lavín, y a su suegra, extesorera municipal, por posibles responsabilidades en el caso.

El pronunciamiento fue leído durante un mitin realizado afuera de la sede del Poder Judicial de la Federación, en Atlacholoaya, donde comenzó el juicio oral contra el único detenido por el homicidio del activista. Tras la lectura del posicionamiento, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua ofrecieron una conferencia de prensa en la que reiteraron cuestionamientos a la investigación oficial.

Entre consignas como “¡Samir vive, la lucha sigue!” y llamados a esclarecer el crimen, los manifestantes insistieron en que el proceso judicial representa una simulación que evade la investigación de posibles autores intelectuales.

Durante la lectura del comunicado, la activista Samantha César afirmó que el inicio del juicio forma parte de un montaje judicial.

“A siete años del asesinato de Samir, inicia el montaje del único detenido como presunto autor material de su asesinato”, expresó.

El documento sostuvo que el crimen contra el defensor comunitario representó un ataque directo contra el pueblo de Amilcingo y contra la resistencia al proyecto energético impulsado en la región.

Los integrantes del movimiento señalaron que, desde su perspectiva, el proceso judicial ha estado marcado por omisiones, dilaciones y una narrativa institucional que, aseguran, pretende cerrar el caso sin esclarecer quién ordenó el homicidio.

Samir Flores Soberanes fue asesinado el 20 de febrero de 2019. Era comunicador comunitario, defensor del territorio y uno de los principales opositores a la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), una obra energética que contempla un gasoducto que parte de Tlaxcala, atraviesa Puebla y llega a Morelos para alimentar una central termoeléctrica ubicada en la comunidad de Huexca, en Yecapixtla, además de un acueducto conectado al río Cuautla, que cruza municipios como Cuautla y Ayala.

El proyecto fue impulsado por la Comisión Federal de Electricidad en conjunto con las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, y comenzó a desarrollarse entre finales de 2010 y principios de 2011.

Señalan a Uriel Carmona

Los manifestantes acusaron que la investigación inicial fue encabezada por el entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien responsabilizaron de enfocar las indagatorias en una línea relacionada con crimen organizado sustentada, señalaron, en pruebas irregulares y testimonios cuestionados.

Según el posicionamiento, varios testigos clave murieron o desaparecieron tras rendir declaraciones. Detallaron que uno de los principales testigos falleció semanas después del asesinato en un accidente automovilístico, mientras que otra persona que presuntamente escuchó cuando se ordenó el crimen continúa desaparecida.

“Exigimos que se investigue a todos los involucrados. Que se llame a declarar a Andrés Manuel López Obrador, a Cuauhtémoc Blanco, a Hugo Erick Flores, al alcalde Valentín Lavín y a la ex tesorera municipal, Angelina N., conocida como ‘La Patrona’. Es inexplicable que estas personas, vinculadas con el grupo de los Aparicio, no hayan sido citadas ni interrogadas. Su ausencia refuerza la sospecha de que hay un encubrimiento deliberado”, declaró Juan Carlos Flores.

“No basta con procesar al único detenido; este juicio debe ser un espacio para cuestionar a quienes realmente tenían poder sobre la región. Estamos hablando de actores políticos que siguen en funciones y que podrían haber ordenado el asesinato. Exigimos que se responda quién mandó matar a Samir y que se deje de proteger a los responsables de la impunidad”, añadió Juan Carlos Flores en un segundo pronunciamiento.

Los integrantes del Frente también señalaron presuntos vínculos del caso con el grupo delictivo conocido como “los Aparicio”, al que atribuyen influencia política en el municipio de Temoac. Indicaron que dos presuntos autores materiales vinculados con esa organización fueron mencionados en la carpeta de investigación; uno fue asesinado y el otro permanece prófugo.

Respecto al único detenido, identificado como Javier N., los activistas recordaron que su captura fue anunciada en 2021, aunque afirmaron que desde 2019 existían elementos que lo señalaban. Señalaron que el acusado no pertenece al grupo delictivo a cargo de los Aparicio, lo que refuerza las dudas sobre la investigación y su posible uso como chivo expiatorio.

El abogado insistió en que existen irregularidades en la integración de la carpeta del caso y aseguró que uno de los testigos desaparecidos habría sido retenido por autoridades estatales antes de declarar.

“Nosotros no podemos confiar en una carpeta realizada por un delincuente”, afirmó en referencia a las actuaciones ministeriales.

Jornadas internacionales para exigir justicia

Por su parte, el defensor Jaime Domínguez señaló que el inicio del juicio coincide con las jornadas nacionales e internacionales convocadas para exigir justicia por el asesinato, lo que, consideró, ocurre en un contexto de riesgo para quienes participan en el litigio.

Recordó que uno de los abogados vinculados al caso fue asesinado y otro sobrevivió a un atentado, situaciones que, dijo, reflejan la complejidad y el nivel de violencia que rodea la investigación.

Sobre el desarrollo del juicio, los abogados explicaron que las audiencias se realizarán en sesiones parciales debido a la disponibilidad de salas, lo que podría prolongar el proceso durante varios meses. Señalaron que, aunque la Fiscalía reconoció a Samir como defensor comunitario, dicho reconocimiento no se ha traducido en avances sustanciales en la investigación.

Durante la movilización, los manifestantes reiteraron su rechazo al Proyecto Integral Morelos y convocaron a participar en las Jornadas Nacionales e Internacionales “Justicia para Samir y Autodeterminación para los Pueblos”, programadas del 19 al 22 de febrero.

La protesta concluyó con consignas y el anuncio de que el movimiento mantendrá presencia durante el desarrollo del juicio, al que consideran un proceso clave para el esclarecimiento del asesinato del defensor comunitario.