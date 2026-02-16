Exigen justicia por Karina, joven asesinada por su novio el 14 de febrero

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Karina, una joven de 19 años de edad, fue asesinada en su domicilio, la noche del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en la ciudad de Tapachula.

De acuerdo con la Fiscalía General del estado, el presunto responsable es su pareja sentimental, un hombre de 50 años, quien la habría atacado con un arma punzocortante.

Los hechos ocurrieron en la colonia Nueva Esperanza Juan Sabines Gutiérrez, en la zona de Aviación. La Fiscalía informó que se inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género.

Este crimen se suma a una cifra alarmante de violencia contra las mujeres en Chiapas, ya que en lo que va de 2026 se han registrado cinco feminicidios, mientras que en el mismo periodo del año pasado sólo se contabilizó uno, lo que refleja un incremento significativo de este delito en la entidad, manifestó en un pronunciamiento la Colectiva feminista 50 más 1.?

A través de su Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, la organización de mujeres condenó enérgicamente el feminicidio de Karina, al señalar que este hecho evidencia la persistencia de la violencia feminicida y la falta de acciones efectivas para proteger la vida de las mujeres, especialmente de las jóvenes.

La organización señaló que municipios de la región del Soconusco, particularmente Tapachula, se han convertido en focos rojos por su alta peligrosidad para las mujeres, y urgió a los tres niveles de gobierno a revisar la Alerta de Violencia de Género, al considerar que no está cumpliendo su objetivo de prevención.

30 más 1 exigió una investigación pronta y exhaustiva, el castigo máximo al responsable y la implementación de nuevas estrategias de prevención y atención que frenen la violencia machista en Chiapas.