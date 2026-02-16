Investigan en Tabasco posible ingreso ilegal de ganado centroamericano; aseguran 336 semovientes

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) investiga si 336 semovientes asegurados en un operativo contra el abigeato pudieran tener origen en Centroamérica, informó la dependencia tras la detención de siete personas que transportaban el ganado en seis tractocamiones con jaulas.

De acuerdo con un comunicado oficial, la intervención ocurrió alrededor de las 4:00 horas del sábado en la caseta de la carretera Villahermosa-Nacajuca, en una acción conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la república, el Servicio de Protección Federal y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca.

Ante la posibilidad de que los animales hayan ingresado de manera irregular desde el extranjero, la dependencia local informó que ha dado vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar las verificaciones correspondientes.

Los semovientes quedaron bajo resguardo mientras se practican peritajes para su identificación y la integración de la carpeta de investigación. El delito de abigeato ha sido señalado por ganaderos como uno de los principales problemas del sector en Tabasco, donde autoridades han reforzado operativos carreteros para frenar el traslado ilegal de animales.