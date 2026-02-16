Matan en Veracruz a siete personas en distintos municipios, incluidos dos feminicidios

XALAPA, Ver. (apro).- Entre domingo y lunes, al menos siete personas fueron asesinadas en distintos municipios de Veracruz, en una jornada marcada por la violencia que incluyó dos feminicidios y varios casos con huellas de tortura.

Este lunes, dos hombres fueron asesinados al interior de un taller de motocicletas en el municipio de Martínez de la Torre, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas por el ataque.

En el sur del estado, en el municipio de Acayucan, el cadáver de un hombre con huellas de tortura fue localizado a un costado de la carretera Acayucan–Soteapan, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Este lunes también se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer con huellas de tortura en las afueras del basurero municipal de Tlapacoyan, en lo que sería uno de los dos feminicidios ocurridos en menos de 24 horas.

Horas antes - el domingo- en el municipio de Ixhuatlancillo, en la zona centro del estado, una mujer fue asesinada a golpes por su pareja sentimental al interior de su vivienda, en la colonia San Isidro. La víctima fue identificada como Karla Mariana “N”, de 40 años. De acuerdo con los reportes, el agresor le provocó un traumatismo craneoencefálico que derivó en una hemorragia cerebral y su muerte.

También el domingo, otro hombre fue asesinado, torturado y abandonado con un narcomensaje a un costado de la autopista 150D Veracruz–Orizaba. El cuerpo fue localizado en el kilómetro 295+700, en los límites de Amatlán de los Reyes y Córdoba.

Este mismo fin de semana, fue identificado como Nicolás “N”, de 35 años, originario de Colombia y residente de Acayucan, el hombre localizado sin vida y envuelto en una cobija sobre el camino que comunica a Morelos con San Miguel, en el municipio de Soteapan. Se presume que fue privado de la libertad en Acayucan.