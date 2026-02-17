Ataque armado en Pluma Hidalgo, Oaxaca: hieren a mando policiaco y matan a uniformado

OAXACA, Oax., (apro) .- El director de la policía municipal de Pluma Hidalgo resultó herido de gravedad, mientras que un uniformado perdió la vida durante un ataque armado perpetrado la mañana del lunes 16 de febrero en esa comunidad de la región de la costa, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).

El presidente municipal de Pluma Hidalgo, Israel Roel Ramírez Soriano, lamentó el ataque “en el que perdió la vida un valiente elemento de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo y con profundo dolor informamos también que el director de la corporación resultó herido y actualmente recibe atención médica”.

El edil resaltó que “al momento de los hechos, me encontraba realizando gestiones institucionales en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua; sin embargo, de inmediato nos estamos trasladando a nuestro municipio para atender personalmente esta situación”.

En un comunicado manifestó “nuestra solidaridad, respeto y acompañamiento a la familia del elemento fallecido, así como a toda la corporación policial”.

De igual forma, pidió a la Fiscalía todo el respaldo y la actuación inmediata para que este atentado contra la paz pública de Pluma Hidalgo no quede impune.

Por su parte, la FGEO informó que el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo inmediato tras el atentado contra el director de la policía municipal de Pluma Hidalgo

En respuesta inmediata a los hechos violentos, el Gabinete de Seguridad del Estado de Oaxaca informó que se ha desplegado un fuerte operativo coordinado para localizar y detener a los presuntos responsables.

Desde el primer minuto en que se tuvo conocimiento del atentado, se activaron los protocolos de emergencia y reacción policial.

Se informó que por instrucciones del gobernador Salomón Jara Cruz, elementos de la Policía Estatal, en estrecha coordinación con agentes de investigación de la FGEO, se trasladaron a la zona para garantizar la seguridad y realizar las diligencias correspondientes.

Y como parte de la estrategia de seguridad, se han instalado filtros de control provisional y puntos de revisión en zonas estratégicas, entradas y salidas del municipio, así como en tramos carreteros aledaños a la región de la Costa y Sierra Sur, con el objetivo de cercar a los agresores e impedir su evasión.

El gobierno del estado condenó enérgicamente estos actos y reiteró que no habrá impunidad.