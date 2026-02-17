Comercios locales son extorsionados por grupos provenientes del sur, acusa alcalde de Matamoros

MATAMOROS, Tamps., (apro) .- El presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados, denunció la existencia de grupos de extorsionadores que operan en la localidad, afectando al sector comercial

Dijo que son grupos provenientes del sur del país que, presuntamente realizan cobros ilegales a establecimientos comerciales, por lo que se pondrá en marcha una estrategia conjunta de seguridad para frenar esta práctica.

En conferencia de prensa, el edil sostuvo que los reportes recabados apuntan a grupos provenientes del sur del país; se presentan en negocios locales con documentos falsos y argumentos engañosos para exigir pagos indebidos, simulando supuestas inspecciones o gestiones oficiales.

Dijo que los extorsionadores se presentan como funcionarios municipales, pero con documentos" oficiales" de administraciones anteriores.

Ante ello, anunció que a partir de esta semana se desplegarán operativos en coordinación con corporaciones estatales y federales, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, además de la policía de proximidad municipal.

Granados hizo un llamado directo al sector comercial para no dejarse intimidar y denunciar cualquier intento de extorsión a través del número anónimo 089, subrayando que la colaboración ciudadana será clave para integrar expedientes y proceder legalmente contra los responsables.

Asimismo, adelantó que se habilitarán canales adicionales de atención exclusiva para comerciantes y se reforzará la vigilancia en pequeños y medianos negocios, considerados los más vulnerables ante este tipo de delitos.

El alcalde también advirtió que no se tolerarán actos indebidos por parte de funcionarios municipales, y aseguró que cualquier servidor público que incurra en prácticas irregulares será separado de su cargo.

Finalmente, informó que sostendrá encuentros con representantes del comercio organizado para escuchar de manera directa sus inquietudes y fortalecer la coordinación en materia de seguridad.