Declaran culpables a dos por el homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández

PUEBLA, Pue., (apro).- Un tribunal de enjuiciamiento declaró culpables a Jesús Armando N y a José Francisco N, como autores del asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, ocurrido en Tehuacán el 23 de mayo de 2023.

Diana Luisa Ramírez, hija del periodista, dijo que el 23 de febrero se llevará a cabo la audiencia en la que el juez definirá la individualización de las condenas que se impondrán a los homicidas, pero que su familia y la Fiscalía General del Estado está pidiendo la pena máxima.

También recordó que aún falta por detener uno más de los implicados en este crimen, ocurrido en la colonia Agua Blanca de Tehuacán, cuando Ramírez Hernández conducía su vehículo tras salir de su casa y fue alcanzado por sujetos en una motocicleta, los cuales lo asesinaron con arma de fuego.

Con más de 40 años de trayectoria como periodista, Ramírez Hernández se distinguió como reportero de nota policiaca y corresponsal de distintos medios de comunicación, pero además fue funcionario municipal durante la administración del morenista Felipe Patjane.