Detienen a “El Matute”, líder de banda que extorsionaba y quemaba taxis en Tijuana, BC

ENSENADA, Baja California (apro).- Luis Eduardo “N”, alias “El Matute”, líder de una banda que se dedicaba a la presunta extorsión de taxistas del municipio de Tijuana, donde incluso amenazaban con armas y llegaron a quemar varias unidades, fue detenido en el municipio de Zapopan, Jalisco, informaron autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, titular de la dependencia, lo declaró este lunes 16 de febrero en rueda de prensa, en torno a la célula -al parecer perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- que buscaba establecerse en la plaza.

Citó las denuncias por parte del gremio y uno los mensajes amenazantes que les dejaron en enero de 2026.

“Esto es para todos los taxistas. Ya sabemos que le pagan a los (ilegible). Primer y último aviso. O se acomodan o les vamos a dar en su madre. Esto es para todos los checadores. Háganselo llegar a todos. Feliz Año Nuevo”, según se pudo leer en la fotografía presentada en la rueda de prensa.

Andrade Ramírez expuso que los extorsionadores se hacían pasar por pasajeros y, tras abordar, los amenazaban, dejaban los mensajes, y los amagaban con armas para generarles miedo y que hicieran los pagos.

También mostró fotografías de al menos cuatro unidades incendiadas del gremio taxista.

La fiscal general detalló que, tras las investigaciones, detuvieron en primer lugar a tres personas al parecer relacionados con los casos.

“Es un grupo criminal con actividades de delincuencia organizada (CJNG) y tenía la intención de establecerse en el Estado para extorsionar al gremio de taxistas, replicando el esquema delictivo que opera en otros estados del país”, según la exposición.

Posteriormente citó la detención de cinco sujetos: Luis Eduardo “N”, alias “El Matute”; Josuha, alias “El Terco”; Kevin; Óscar, alias “El Dav”; y Sergio, alias “El Checho”.

“Destacando la captura de este líder que pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación y que operaba desde el Estado de Jalisco. Es la primera vez en la investigación de este delito de extorsión que podemos lograr con el responsable, el que está organizando las actividades delictivas desde otro estado”, afirmó.

Señaló que se coordinaron con la Fiscalía de Jalisco y lograron la detención, por lo que acudió la FGE de Baja California a dicha entidad.

Ma. Elena Andrade Ramírez enfatizó que la mayoría de esta banda procede de otros estados del país, y que únicamente una persona es de Tijuana.

Agregó que a “El Matute” le encontraron un cuaderno con una lista de negocios en Tijuana, los que presuntamente podrían haberse tratado de otros objetivos.

Conforme a la prensa bajacaliforniana, las unidades quemadas prestaban servicio en la zona de la Garita de San Ysidro; también que el líder contaba con cuatro celulares, una vinculado con los taxistas para concretar los pagos.