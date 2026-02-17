Detienen a líder transportista de Oaxaca por presunto cobro de piso

Momento de la ejecución de la orden de aprehensión contra René Salvador por el delito de extorsión. Foto: Facebook: Bernardo Rodríguez Alamilla

OAXACA, Oax., (apro) .- El dirigente de transportistas René Salvador fue detenido por el delito de extorsión en su modalidad de “cobro de piso” al tiempo que se le aseguraron dos camionetas blindadas que no contaban con permisos federales, confirmó el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla.

La detención se realizó este martes 17 de febrero en esta capital, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada, luego de una riña que derivó en una balacera entre dos grupos de personas al interior de un bar, ubicado en la esquina de Periférico y la calle de Carlos María de Bustamante, en la periferia de la ciudad de Oaxaca de Juárez, el pasado domingo 15 de febrero.

El Gabinete de Seguridad detalló que se iniciaron acciones legales por este incidente y, en una acción coordinada, se logró el aseguramiento de dos camionetas blindadas, una Chevrolet Tahoe sin placas de circulación y una Toyota Land Cryuiser con placas de circulación TMK7374 del estado, mismas que carecen de la documentación federal que les permitan su tránsito.

Además, se detuvo a dos masculinos René Salvador M. B. y Rafael C. R. U., quienes permanecieron bajo custodia policial.

Fue entonces que se ejecutó la orden contra el líder transportista por el delito de extorsión, derivado de hechos ocurridos en San Francisco Lachigoló, de acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca (FGEO).

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el 23 de diciembre de 2024, cuando agresores arribaron a un establecimiento ubicado en la Mojonera, San Francisco Lachigoló, y, mediante intimidación, amenazaron con un arma de fuego a los propietarios del negocio para exigirles el pago de 50 mil pesos, a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales, conducta delictiva conocida coloquialmente como cobro de piso.

Tras la denuncia correspondiente, la FGEO realizó los trabajos de investigación a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, que permitieron obtener el mandato judicial y su posterior ejecución.

René Salvador M.B., fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.