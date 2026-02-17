Detienen a tres por presuntamente calcinar a cinco personas en Tijuana

ENSENADA, B. C., (apro) .- Tres sujetos acusados de quemar a cinco personas y dejar sus cuerpos en la cajuela de un automóvil, fueron detenidos tras un operativo a cargo de la policía municipal de Tijuana y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez lo informó el lunes 16 de febrero en rueda de prensa, en torno al caso registrado el pasado 30 de enero, en dicha ciudad fronteriza.

De acuerdo con el caso, a las 04:45 horas se recibió el reporte de un vehículo incendiado sobre la calle San Quintín, en la colonia El Pípila; al acercarse los agentes encontraron una vagoneta color gris, marca Honda, línea Odyssey, con placas de circulación del Estado.

“Al realizar la inspección del vehículo se localizaron cinco cuerpos completamente calcinados en el área de la cajuela, sobre los cuales se encontraban llantas quemadas”, indicó la fiscal general.

Por lo anterior, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizó las diligencias de campo para establecer las identidades y encontrar a los posibles responsables.

Andrade Ramírez compartió un video en el que se aprecia el momento en que agentes municipales detienen al conductor, que al parecer estuvo relacionado en los hechos; iba a bordo de un Toyota, línea Camry.

Por último, refirió que, tras cateos y uso de cámaras de videovigilancia, detuvieron a Jesús Antonio, alias “El Chino”; Jiovany “N”; y José, alias “Hazze”.

Destacó que “El Chino” contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, conforme a los datos presentados.