FGE identifica al presunto asesino del adolescente Ricardo Mizael en Culiacán

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Claudia Zulema Sánchez . Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Claudia Zulema Sánchez Kondo, dio a conocer avances en la investigación del asesinato del adolescente Ricardo Mizael, quien contaba con 15 años al momento de ser atacado a tiros en una de las calles de un fraccionamiento de Culiacán.?

La funcionaria manifestó que se ya cuenta con la identificación del presunto responsable de dar muerte al adolescente, un caso que ha significado un gran impacto en la ciudadanía.

“Tenemos ya avances, tenemos una identidad. Ahorita personal está trabajando ya en el sector para entrevistar a los testigos. De confirmarse el señalamiento, estaríamos en posibilidad de judicializar el asunto”, dijo.

Luego de este asesinato, la familia de la víctima hizo un llamado para marchar este domingo 22 en Culiacán para protestar por los crímenes que han golpeado ya a cinco adolescentes en lo que va de este 2025.

El más reciente ha sido la noche del último domingo, cuando gatilleros atacaron a un joven repartidor en la colonia Las Cerezas, al norte de Culiacán. La víctima tenía 16 años y se encontraba laborando en una empresa de plataforma como repartidor en motocicleta.

Otro crimen que ha sido muy significativo es el de la adolescente Michelle, quien contaba con 14 años y fue encontrada sin vida en la colonia Juntas de Humaya el 16 de enero.

Durante el 2025, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Sinaloa acumuló 90 casos de asesinatos de menores de edad y al corte de este año suman cinco casos más.