Gobernador de Jalisco regala viajes a NY tras críticas por nueva tarjeta de transporte

TLAJOMULCO, Jal. (apro).- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que regalará “de su propio bolsillo” tres vuelos a Nueva York a personas que se inscriban en el programa de la tarjeta “Al Estilo Jalisco”, con la que se pagará el transporte público a partir de abril.

A la oferta se sumó el presidente ejecutivo y director general de Volaris, Enrique Javier Beltranena Mejicano, quien añadió otros tres vuelos, para un total de seis viajes gratuitos a Nueva York. Las bases se darán a conocer en próximos días.

El mandatario precisó que él cubrirá tres de los boletos con recursos propios, no con fondos públicos. La aerolínea confirmó que aportará los otros tres, para completar seis vuelos directos Guadalajara-Nueva York.

“Bueno, pues el día de hoy quiero anunciar que voy a regalar de mi bolsa, pagados por recursos míos, de mí solito, de mi lanita, no del gobierno, voy a pagar tres viajes, tres vuelos redondos a Nueva York a personas que se inscriban a la credencial única Al Estilo Jalisco. Y Volaris ha anunciado que va a regalar otros tres. Van a ser seis vuelos gratuitos Guadalajara-Nueva York directo por Volaris, tres pagados por mí, tres pagados por el CEO de Volaris para que la gente de Jalisco que se inscriba a su tarjeta única pueda echarse un cafecito en Nueva York”, dijo el gobernador.

El anuncio ocurrió tras las críticas por el cambio de modelo y de empresa en el pago electrónico del transporte público, que ahora operará con una tarjeta Visa de débito internacional con la que se busca bancarizar a 3 millones de jaliscienses. También generó polémica el aumento del pasaje de 9.50 a 14 pesos para quienes no tengan la tarjeta y a 11 pesos para quienes la porten, así como la declaración del pasado viernes en la que afirmó que con la tarjeta “si te quieres comprar un café en Nueva York pagas con tu tarjeta Única Jalisco”.

La declaración busca responder a quienes señalaron que no todas las personas pueden viajar a esa ciudad.

Pablo Lemus Navarro realizó el anuncio del sorteo durante la presentación de nuevas rutas aéreas de Volaris en Jalisco, en un hotel cercano al aeropuerto de Guadalajara.

Volaris anuncia 11 nuevas rutas y base de mantenimiento en Guadalajara

Por su parte, la compañía anunció 11 nuevas rutas: siete con conexión a Guadalajara y tres a Puerto Vallarta, además de una especial Guadalajara-Medellín durante el Mundial.

También firmó una carta de intención para instalar una base de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con la que prevé generar empleo y desarrollo en la región.

Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco, destacó la conectividad aérea del estado. Señaló que Jalisco cuenta con dos de los cinco aeropuertos mejor conectados del país y que en 2025 se anunciaron 28 nuevas rutas. Para 2026 se suman estas 10 de Volaris, con destinos como Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, además de una segunda ruta con Montreal a través de la aerolínea bandera canadiense.

Indicó que en 2025 el aeropuerto de Puerto Vallarta registró casi 7 millones de pasajeros y el de Guadalajara 18.7 millones, para un total estatal de 26.6 millones, de los cuales 10.8 millones los transportó Volaris. Añadió que 2025 cerró con 3% más visitantes, 1% más derrama económica, 2% más ocupación hotelera y 4% más pasajeros.

Raúl Revuelta Musalem, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), calificó a Volaris como socio estratégico. Anunció una inversión adicional de 26 mil millones de pesos en los aeropuertos de Jalisco hasta 2029 y estimó que el aeropuerto de Guadalajara superará por primera vez los 20 millones de pasajeros este año.

Enrique Javier Beltranena Mejicano informó que Volaris ha transportado 97 millones de pasajeros y operado 650 mil vuelos en Guadalajara.

Las 10 nuevas rutas, que inician el 1 y 2 de junio, conectarán Guadalajara con Querétaro, Reynosa, San Luis Potosí, Saltillo, Zacatecas, Detroit y Salt Lake City, y Puerto Vallarta con Aguascalientes, Puebla y San Luis Potosí.

Las tarifas promocionales arrancan en 29 pesos por vuelo sencillo en rutas nacionales y desde 84 dólares en internacionales, válidas del 1 de junio al 31 de octubre y disponibles hasta el 9 de marzo. También anunció un acuerdo con GAP para aplicar una TUA preferencial de 250 pesos en rutas de menos de 200 millas náuticas, con el objetivo de incentivar mercados como San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas.

Con miras al Mundial, Volaris prevé transportar 200 mil pasajeros adicionales desde y hacia Jalisco en junio de 2026, en comparación con 2025. Conectará Guadalajara con siete de las once sedes en Estados Unidos y será operador único en Seattle, Miami y Nueva York.

Durante el acto se firmó la carta de intención entre Volaris y GAP para construir la base de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Ocupará más de 150 mil m², con una primera etapa de 40 mil m² en plataformas, y las obras iniciarán a finales de este mes.

El gobernador señaló que el estado concluye obras de conectividad entre el aeropuerto y la ciudad —ciclovías, banquetas, luminarias y puentes— antes del Mundial. Además, anunció la apertura de la Universidad Aeronáutica en Tlajomulco, en coordinación con la Universidad de Guadalajara, para formar personal que trabajará en la base de mantenimiento de Volaris y en GAP.

También informó que Volaris habilitará la ruta directa Guadalajara-Medellín durante el Mundial, debido a que la selección colombiana tendrá su sede en Guadalajara.