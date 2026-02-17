Grecia Quiroz denuncia a morenistas por el asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, presenta una denuncia contra el senador Raúl Morón Orozco, el diputado federal Leonel Godoy Rangel, y el exalcalde Ignacio Campos Equihua, por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo. Foto: Patricia Monreal

MORELIA, Mich., (apro) .- Este martes, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, presentó ante la Fiscalía General de Michoacán (FGE) una denuncia en contra del senador Raúl Morón Orozco, el diputado federal Leonel Godoy Rangel, y el exalcalde Ignacio Campos Equihua, por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

Acompañada de decenas de integrantes y seguidores del Movimiento del Sombrero, la alcaldesa informó que hoy, finalmente, quedó una denuncia presentada ante la Fiscalía “para que no quede del lado la línea política” en las investigaciones.

Cartelones con fotos de los morenistas denunciados por la alcaldesa Grecia Quiroz, Periférico de Morelia, Michoacán. Foto: Patricia Monreal.

“Sabemos que, en el homicidio de Carlos Manzo, tuvo que ver mucho el tema político, tuvo muchos adversarios políticos que tienen que ser investigados y que no deben dejar de voltear a verlos”.

Tras semanas de alusiones contra los tres políticos integrantes de Morena, así como de exigir a las autoridades investigar a los autores intelectuales del asesinato del edil de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, la alcaldesa acudió ante el Ministerio Público en compañía de integrantes del ayuntamiento y del Movimiento del Sombrero para forzar una línea de investigación que atienda al presunto móvil político en el caso.

Como pruebas en contra de Morón, Godoy y Campos, la alcaldesa entregó a la Fiscalía los videos de las transmisiones realizadas por Carlos Manzo en vida, en las que “hizo señalamientos directos en contra de ellos y creo que son elementos suficientes. Y si tenemos que aportar más elementos, lo vamos a hacer”, aseguró Quiroz.

Con mamparas, cartelones, plotters y matracas, los seguidores de Carlos Manzo se desplegaron a lo ancho de la valla que circunda las instalaciones de la Fiscalía del Estado, así como en los camellones del periférico Paseo de la República de Morelia.

Movilización de seguidores de Carlos Manzo en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Foto: Patricia Monreal.

La denuncia presentada por Quiroz se da en un contexto de tensión política, derivado del alza en los cobros del impuesto predial en Uruapan que, de acuerdo con lo señalado el lunes 16 de noviembre en rueda de prensa por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, van del 300 al mil por ciento.

El Congreso del Estado presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de Michoacán por los incrementos no autorizados en la Ley de Ingresos municipal aprobada para este año.

La alcaldesa Grecia Quiroz ha señalado que se le pretende enjuiciar políticamente para callar su voz, y que “no les bastó con callar a Carlos, ahora lo quieren hacer conmigo”. Por su parte, el gobernador descarta que haya persecución política contra la munícipe.

Tras presentar la denuncia, Grecia Quiroz habló también del asunto, y apuntó que hay señalamientos “con los que quieren desestabilizar al gobierno y demeritar nuestro movimiento. Como lo he dicho, quienes son diputados deberían ponerse a legislar y no solamente a voltear a ver a Uruapan, porque hay muchos otros municipios que también padecen el tema de la inseguridad. En lugar de golpetear a los municipios, deberían gestionar y ver de qué manera pueden apoyarlos”.

La alcaldesa dijo sentirse fortalecida: “Dios me ha dado la fuerza para mantenerme de pie; mi familia, el movimiento y la ciudadanía, sobre todo el respaldo que siento de ellos, me han permitido seguir aquí”.