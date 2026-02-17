Inhumaron los cuerpos de seis bebés no reclamados bajo resguardo del IJCF en Zapopan

Los cuerpos de seis bebés no reclamados que permanecían bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) fueron inhumados en el municipio de Zapopan. Foto: Especial

GUADALAJARA, Jal (apro). Los cuerpos de seis bebés no reclamados que permanecían bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) fueron inhumados en el municipio de Zapopan, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco y la asociación civil Los Inocentes de María.

La inhumación se efectuó en el panteón Paraíso Eterno Valle de los Cipreses, situado en La Venta del Astillero, y estuvo a cargo de la asociación civil.

De forma previa a la sepultura, el IJCF integró el archivo básico de cada caso, conformado por dictámenes de necropsia, antropología forense, criminalística, lofoscopia y el resguardo del perfil genético.

Por su parte, Los Inocentes de María llevó a cabo el trámite administrativo ante el Registro Civil, la adquisición de los pequeños féretros y los gastos para la asignación del espacio donde los bebés fueron sepultados.

En la capilla, los pequeños féretros blancos —algunos ceñidos con listones rosas y coronados con ramos diminutos de flores— reposaban sobre una mesa cubierta con un mantel blanco, colocada frente al altar. Las bancas fueron ocupadas por mujeres y hombres vestidos de blanco, mientras un sacerdote oficiaba la ceremonia bajo la imagen de Cristo con los brazos abiertos. Posteriormente, cada caja, marcada con códigos, fue sostenida por integrantes de la asociación y vecinos que acompañaron el acto.

Foto: Especial

Después, bajo el sol del mediodía, los féretros fueron llevados hasta las fosas abiertas en el césped del cementerio. Alrededor, los asistentes permanecieron de pie, algunos con globos rosas en las manos, mientras se pronunciaban las oraciones finales. Las pequeñas cajas fueron colocadas junto a la tierra removida antes de ser descendidas a las sepulturas.

Entre los seis casos se encuentra el de la niña abandonada sin vida en el fraccionamiento Valle de Tejeda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a quien vecinas y vecinos nombraron “María Guadalupe”. La niña, Lupita, era la de mayor tamaño y murió durante el trabajo de parto; otra, un poco más pequeña, falleció dentro del vientre materno. Los demás corresponden a óbitos, es decir, bebés que no llegaron a término.

El 26 de enero, habitantes del fraccionamiento Valle de Tejeda acudieron a las instalaciones del IJCF para solicitar la restitución de la bebé. Durante la visita fueron atendidos por Alejandro Axel Rivera Martínez, director general del Instituto; personal de la Coordinación de Personas Fallecidas Sin Identificar de la Fiscalía estatal; y Brenda del Río, directora de la asociación civil.

En la reunión, las y los vecinos escucharon y aceptaron la propuesta de que el proceso de restitución se efectuara a través del convenio de colaboración vigente entre el Instituto, la Fiscalía y la asociación, para evitar un trámite más prolongado derivado de requisitos administrativos para particulares.

Como parte del proceso, las autoridades señalaron que los expedientes de identificación permanecerán resguardados con sus respectivos perfiles genéticos, a fin de que, en caso de una eventual reclamación, se puedan realizar las confrontas correspondientes. La inhumación se efectuó bajo el argumento de garantizar un "destino digno" a los cuerpos que no fueron reclamados.