La Barredora estaría implicada en asesinato de jóvenes en el antro Sala de Despecho, dice la fiscal

PUEBLA, Pue., (apro).- La fiscal General del Estado, Idamis Pastor, informó que los avances de las investigaciones sobre el asesinato de tres jóvenes a las afueras del bar Sala de Despecho ocurrido la madrugada del 14 de febrero, apuntan a que estuvo a cargo del grupo conocido como Operativa la Barredora.

En entrevista con el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla, la funcionaria aseguró que igual existen avances sobre el posible móvil de este triple homicidio, luego de que cuatro de los presuntos responsables fueron detenidos, entre ellos un joven de sólo 17 años de edad, los cuales ya fueron vinculados a proceso.

Dijo que hasta ahora las indagatorias que lleva a cabo la fiscalía no han encontrado evidencia que alguna de las víctimas de este ataque, ocurrido en la zona comercial de Angelópolis, tuviera algún nexo con grupos delincuenciales o actividades ilícitas,

“Llevamos avances al respecto para saber cuál fue el móvil; puedo adelantar que fue parte del grupo de La Barredora quienes realizaron este ataque”, puntualizó.

De acuerdo a esto, la Fiscalía cateó domicilios que están relacionados con estos hechos y en uno de ellos encontró indicios de que servía como casa de seguridad del grupo La Barredora, que se ostenta como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad del Estado, informó que los autores materiales de este asesinato rentaron además una casa a dos cuadras del antro, en donde escondieron las motocicletas que usaron para el ataque. Reveló que hay otros implicados en este caso a los cuales se busca detener.

Los jóvenes que perdieron la vida han sido identificados como Gisele Ortiz, egresada de la licenciatura de Psicología de la Ibero-Puebla; Joaquín Wirth, arquitecto de interiores por la UDLAP, y Emmanuel Esteban Campaña, quien era licenciado en Fisioterapia por el Instituto Profesional en Terapias y Humanidades (IPETH).

Sissy García, madre de Joaquín, ha dado entrevistas con distintos medios nacionales en las cuales ha reprobado las versiones que circulan en Puebla de que el ataque estaba dirigido contra su hijo al que ubican como relacionado con actividades delictivas.

Dijo que su hijo tenía cuatro meses de haber regresado a Puebla, luego de radicar en España y que trabajaba con su padre en Tlaxcala.

Señaló que ese día fue al antro a festejar el cumpleaños de una amiga y que al momento del ataque iba a abordar una camioneta que había llegado por ellos, conducida por un chofer y era propiedad de la familia de otro joven arquitecto de nombre Enrique Sola, quien igual resultó herido ese día.

Explicó que Gisele era amiga de Joaquín y que en ese antro conocieron a Emmanuel, y que a los tres Sola les darían un aventón tras retirarse del antro.

Familiares de los jóvenes han convocado a una manifestación contra la inseguridad en Puebla para este viernes 20 de febrero frente al antro Sala de Despecho.

Cuatro de la mañana es un horario complicado, Armenta

Tras los hechos, el gobernador Alejandro Armenta hizo declaraciones controversiales como decir que este ataque ocurrió a las cuatro de la mañana –aunque realmente fue alrededor de las dos de la madrugada- y referir la responsabilidad de las personas de andar en la vía pública en ese horario y de los padres al vigilar con quién andan sus hijos.

“No quiero sonar agresivo, pero cuatro de la mañana sin duda es un horario complicado, hay que cuidarnos, hay que cuidarse. Nosotros hacemos nuestro trabajo, no estamos endosando responsabilidad, pero la seguridad es una tarea de todos”.

De la misma forma, aunque ofreció que este hecho no quedará impune y demandó evitar las especulaciones, dijo:

“Señores padres de familia, nosotros que tenemos hijos, vigilar a nuestros hijos con quienes se reúnen, quiénes son, qué fama tienen, a dónde se reúnen, porque es muy fácil que los grupos delictivos se infiltren y no distinguen que seas un ambulante o un alto distinguido de la sociedad poblana”.

Circula otro video

Igual en redes sociales circula un nuevo video sobre la ejecución de una persona en San Martín Texmelucan por parte de La Barredora.

En la grabación, ese hombre, que reconoce trabajar para una persona apodada El Dientes, asegura que pagan semanalmente de 150 mil a 200 mil pesos a marinos para recibir protección, incluido el secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez González.

Entrevistado, el funcionario sostuvo que esas acusaciones buscan desacreditar las acciones llevadas a cabo por los mandos marinos en contra de los grupos que operan en ese corredor delictivo.

“Somos incómodos porque nosotros no nos prestamos a cosas malas”, manifestó.