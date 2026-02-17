Lluvias descubren el cuerpo maniatado de una mujer y lo arrastran por calles de Tijuana

Patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana (imagen ilustrativa). Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana

ENSENADA, B. C., (apro) .- El cuerpo, al parecer maniatado, de una mujer fue descubierto a causa de las lluvias regionales registradas el lunes 16 de febrero en el municipio de Tijuana, Baja California, pues la corriente de un arroyo lo trasladó hacia las calles de una zona habitada.

Los hechos fueron registrados antes de las 17:00 horas, luego de que los vecinos reportaron haber visto cómo se desplazaba el cuerpo hasta quedar varado en la vialidad; esto, en la calle Uxmal, en la colonia Mariano Matamoros.

Conforme a la zona y las transmisiones en vivo hechas por la prensa local, la calle conecta con una canalización, cuyo cauce creció debido a las precipitaciones pluviales.

A su vez, al centro de la avenida se forma una canaleta, así como pendientes, que facilitan el paso del agua.

Según los primeros reportes, el cadáver habría salido del canal y el agua lo deslizó hasta la zona de casas, hasta ser detectado por los residentes.

Al lugar arribaron los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana (SSPCM), así como de la Guardia Nacional, para resguardar la zona en espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Según los datos divulgados, trascendió que la mujer mostraba presuntas huellas de violencia y que habría estado atada de pies y manos, al parecer con una soga, y que los restos ya reflejaban el paso de los días.

De manera general, el XXV Ayuntamiento de Tijuana atendió el lunes más de 60 reportes por lluvias y fuertes vientos; según las autoridades, han sido registrados 20 cortocircuitos; 25 cables colgando; cuatro explosiones de transformador; dos espectaculares inclinados; dos inundaciones (Colinas de California y colonia Aeropuerto); dos postes caídos; y un deslave en la carretera a Playas de Tijuana, según el reporte de Protección Civil.

También indicaron que en esta primera fase de la tormenta se registró un acumulado de 7.8 milímetros de lluvia, con ráfagas de viento que alcanzaron hasta los 80 kilómetros por hora.