Marinos enfrentan a individuos que pretendían contrabandear gasolina desde Guatemala

Marinos confrontan a presuntos contrabandistas de gasolina en el río Suchiate. Foto: Capturas de video

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Elementos de la Secretaría de Marina realizaron disparos al aire durante un enfrentamiento con presuntos traficantes de combustible que intentaban ingresar gasolina de contrabando desde Guatemala hacia México a través del río Suchiate, sin que se reportaran personas lesionadas ni detenidas.

De acuerdo con los reportes oficiales, los marinos desplegaron un operativo para asegurar un cargamento de combustible que era trasladado a bordo de balsas de manera ilegal por el afluente, que sirve como límite natural entre ambos países.

Sin embargo, los presuntos traficantes opusieron resistencia, lo que derivó en un intercambio de tensión que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

“No puedes tirar, no puedes tirar, estamos grabando”, se escucha decir a un hombre en una de las grabaciones, mientras un elemento de la Marina le apunta. Posteriormente, se observa cómo los uniformados realizan varios disparos al aire en medio del río y retroceden de lado mexicano.

Los presuntos traficantes lograron rescatar el cargamento de combustible y regresarlo al lado guatemalteco a bordo de las balsas artesanales hechas con tablas y cámaras de neumáticos, utilizadas comúnmente en el río para el trasiego ilegal de mercancías.

El incidente fue atestiguado por autoridades y civiles desde el Puente Internacional Rodolfo Robles, señalaron las fuentes oficiales consultadas. Al lugar acudieron elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional para reforzar el operativo.

Apenas la semana pasada, la Marina aseguró 15 bidones con diésel que se encontraban abandonados en una balsa sobre el mismo río Suchiate, los cuales presuntamente provenían de Guatemala, sin que hubiera personas detenidas.

Contrabando de gasolina inunda Chiapas; la brecha de precios dispara el contrabando

El contrabando de combustible en la frontera sur se ha intensificado debido a la diferencia de precios.

De acuerdo con datos oficiales, la gasolina premium puede costar alrededor de 16 pesos por litro en Guatemala, mientras que en gasolineras de la frontera sur de México alcanza hasta 24 pesos. En el caso del diésel, el precio ronda los 14.50 pesos por litro en el país centroamericano, contra los 26 pesos que se comercializa en estaciones de Petróleos Mexicanos.

Esta situación ha generado un mercado negro de combustible que abastece a transportistas, al sector agrícola y a algunas gasolineras de municipios fronterizos, señalaron fuentes de seguridad.

Ante el incremento del contrabando, elementos de la Zona Naval con sede en Tapachula han reforzado la vigilancia y los operativos en el río Suchiate para impedir el ingreso ilegal de gasolina y diésel a territorio mexicano.