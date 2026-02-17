Reo acusado de robo agravado se fuga del penal de Cholula, Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- La Secretaría de Seguridad del Estado informó que la madrugada de este martes se fugó un preso del penal de Cholula, identificado como Ernesto N., acusado por los delitos de robo agravado y portación de instrumento prohibido.

En un comunicado, la autoridad señala que elementos de seguridad y custodia del reclusorio se percataron de la ausencia de este reo, tras un dispositivo de supervisión, por lo que de inmediato se activaron los mecanismos de seguridad y localización.

Indica que se instrumentaron operativos de búsqueda en puntos estratégicos, revisión de accesos y salidas, así como el despliegue de personal en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la información del expediente, Ernesto N., de 48 años de edad, estaba preso desde agosto de 2025 sujeto al proceso penal 80/2018. Hasta ahora no se tiene claro la forma que usó para escapar del reclusorio.