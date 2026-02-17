Suman 31 fallecidos por sarampión en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cifra de fallecimientos por sarampión en México se elevó a 31 casos, en medio de las declaraciones de la Secretaría de Salud (SSA) de que el brote está “en una incidencia relativamente baja”.

En tanto, la dependencia dirigida por David Kershenobich informó que reforzará la estrategia de vacunación para las personas de entre 13 y 49 años en las 11 entidades del país que concentran las mayores tasas de contagio.

De acuerdo con el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión -lunes 16 de febrero- de la Dirección General de Epidemiología de la SSA, el fin de semana pasado se registraron dos decesos derivados del virus en Jalisco y Durango. Antes se presentaron otro en Tlaxcala y Michoacán, sumando cuatro en lo que va del 2026, más los 27 del 2025, que hacen un total de 31.

La dependencia federal también registró nueve mil 850 casos confirmados acumulados en el país. En ellos, Chihuahua se mantiene en el primer lugar con cuatro mil 508 casos, aunque la autoridad sanitaria declaró hoy que en esa entidad, gracias a la estrategia de vacunación, “prácticamente no tenemos casos nuevos”, aun cuando fue la entidad donde comenzó el brote.

En la conferencia matutina presidencial, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la SSA, Eduardo Clark García Dobarganes, destacó que “afortunadamente hoy México cuenta con muy altas tasas de vacunación”, debido a que la gente “ha tenido confianza” en el sector salud y en las vacunas.

Según dijo, “hoy en México, si bien tenemos casos nuevos, estamos en una incidencia relativamente baja, ¿por qué?, porque estamos protegidos la gran mayoría de los mexicanos”.

Insistió en que el brote de sarampión se controla mediante la vacunación universal y que esa será la estrategia a seguir.

Llegarán más vacunas

El subsecretario informó que México tiene 27 millones de dosis de sarampión “listas para aplicarse” y que en los siguientes tres meses se recibirán “prácticamente 20 millones más” para tener un total aplicable en mayo próximo de casi 48 millones de vacunas.

Destacó que desde febrero del 2025 hasta ayer; es decir, en el último año, en el país se han aplicado 16 millones de vacunas, frente a los cinco o seis millones que se aplicaban al año.

Tan solo en la última semana se pusieron 1.7 millones. La meta, dijo, es vacunar a 2.5 millones de personas cada semana.

En un cálculo de lo aplicado y las dosis que se van a poner, presumió que “significaría avances de vacunación nunca antes vistos para controlar este brote”.

Grupos prioritarios

El funcionario reiteró que el grupo de edad prioritario a vacunar es el de niños y niñas de entre seis meses de edad y 12 años.

“Si tu hijo o hija tiene entre seis meses de edad y 12 años y no se ha vacunado, llévalo a vacunar. Si ya se puso una vacuna y pasaron seis meses, llévalo por la segunda dosis”, explicó.

Luego, subrayó: “Si tu hijo o hija ya tiene las dos dosis, ya está protegido, no es necesario que lo vacunemos, no se requiere. Con las dos dosis está plenamente protegido”.

Y recordó que en la página de internet dondemevacuno.salud.gob.mx se pueden encontrar 21 mil puntos de vacunación en todo el país.

Reforzarán vacunación en 11 estados

Eduardo Clark García Dobarganes informó que se va a reforzar la estrategia de vacunación en 11 entidades federativas donde hoy se concentran las mayores tasas de sarampión en este 2026.

Son las siguientes:

-Jalisco

-Colima

-Chiapas

-Sinaloa

-Durango

-Ciudad de México

-Nayarit

-Tabasco

-Sonora

-Tlaxcala

-Puebla

Se trata, dijo, de las entidades donde se tiene “una tasa por 100 mil habitantes mayor a 1, y que hemos visto incrementos de casos en algunas de ellas”.

Explicó que lo que se busca en esos estados es que “antes de que las tasas de transmisión sean muy grandes y sea difícil contenerlas, tenemos que vacunar a la población para cortar esas tasas de contagio y reducir la velocidad de la transmisión, y así contener el brote”.

La estrategia consistirá en que cualquier persona de 13 a 49 años “que no se ha puesto su vacuna o que no lo recuerda, se vacune”.

Y aclaró que, dentro de ese grupo, quienes ya tengan la vacuna o se hayan contagiado de sarampión hace muchos años “ya no lo requieren, están ya protegidos”.