Bloquean autopista del Sol para exigir retiro de autodefensas; afectan a cientos de turistas

Bloqueo en la Autopista del Sol en contra de las autodefensas. Foto: Luis Daniel Nava

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Representantes de comisarios y transportistas de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y la zona rural de Acapulco bloquean desde las 8 de la mañana la autopista del Sol para exigir a las autoridades el retiro en su zona de influencia de los policías ciudadanos de la Unión de Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo Indígena y Popular (CIPOG).

El cierre de la vía ocurre cuando cientos de turistas de la zona centro del país regresan de su estancia en Acapulco y las dos Costas a sus lugares de origen tras concluir el puente largo.

La manifestación fue anunciada la tarde de ayer por el representante de los comisarios Daniel Rosas Martínez y confirmada por la noche por la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz:

“Se informa a la ciudadanía y a las y los visitantes que este lunes 02 de febrero de 07:00 horas a 10:00 horas se tiene previsto un bloqueo carretero en la Autopista del Sol, a la altura del entronque a Tierra Colorada, lo que podría generar afectaciones a la circulación vehicular”.

Foto: Especial

El viernes 30 de enero, unos 500 integrantes del Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana de la UPOEG, acompañados de representantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero -Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) ingresaron a comunidades de los municipios de Tecoanapa y Juan R. Escudero, en los límites de la Costa Chica y Centro, que, aseguraron, están sometidas por el crimen organizado y de donde se han desplazado decenas de familias.

También pidieron justicia por la matanza de 13 de sus policías ocurrida en Ayutla de los Libres el 16 de agosto de 2025 y la liberación de cinco ciudadanos que, dijeron, fueron detenidos por defender sus propiedades.

La incursión desató un enfrentamiento armado en la zona rural de Tecoanapa y de Juan R. Escudero. El mismo viernes, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Ledesma Ozuna, se trasladaron hasta el lugar y lograron que las autodefensas se replegaran.

El bloqueo total de la pista de este lunes inició a las 8 de la mañana a la altura del entronque a Tierra Colorada. El subsecretario de gobierno Francisco Rodríguez y el secretario de seguridad pública estatal, Daniel Ledezma no lograron persuadir a los manifestantes de evitar el bloqueo.

A las 7:50 de la mañana Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en su cuenta de X informó el cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes a la altura del Poblado Tierra Colorada (fuera de la jurisdicción a cargo de CAPUFE), en el kilómetro 321 de la autopista Cuernavaca – Acapulco.

?Y que por seguridad de los usuarios se cerraron la vía desde los siguientes puntos: dirección Cuernavaca desde la Plaza de cobro La Venta en Acapulco y dirección Acapulco, desde la Plaza de cobro Palo Blanco, en Chilpancingo.

En el sitio el representante de los comisarios Daniel Rosas acusó que en la incursión de las autodefensas de la UPOEG a las localidades se usaron armas de alto calibre y pidió la presencia de la presidenta Claudia Sheinbuam.

Foto: Especial

Luego con un altavoz arengó a unas 300 personas para cerrar los carriles de la carretera de cuota que desde las 8:10 horas permanece completamente bloqueada.

El subsecretario de gobierno, Francisco Rodríguez, aseguró por separado que existe respuesta inmediata, acompañamiento permanente y coordinación con el gobierno federal para dar seguimiento a las demandas de los manifestantes.

En el lugar está presente el general brigadier, Óscar García Ponce de León, coordinador de la Guardia Nacional; el coronel de Infantería, Luis Lorenzo Grande; Daniel Ledesma Osuna, secretario de Seguridad Pública estatal; Juan Carlos Barrios Curti, delegado del gobierno federal; y Arturo Salinas Sandoval, director general de Transportes y Vialidad.

En la zona el ambiente es de tensión, mientras decenas de automovilistas, usuarios de transporte público y camiones de carga permanecen varados.?