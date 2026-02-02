Caso Cecilia Monzón: Javier López Zavala es trasladado al penal del Altiplano

PUEBLA, Pue., (apro).- Javier López Zavala, exfuncionario marinista, fue trasladado este lunes al penal del Altiplano, en el Estado de México, luego de que el pasado 31 de diciembre fue sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de la abogada feminista Cecilia Monzón.

El 8 de enero, Francisco Sánchez, secretario de Seguridad Pública del Estado, informó que se había solicitado a la federación el traslado del político, luego de que ya había estado en ese reclusorio federal, pero fue cambiado para que enfrentara su juicio el cual ya había concluido.

En el portal de noticias e-consulta se publicó que López Zavala tenía privilegios en el penal de San Miguel de esta capital, pues había obtenido tres concesiones para hacer negocios al interior que eran una panadería, una tienda de abarrotes y de productos de la marca Coca-Cola.

Mientras que Helena Monzón, hermana de Cecilia, también denunció que había atestiguado cómo el exsecretario de Gobernación en el sexenio de Mario Marín, contaba con privilegios al interior del penal de San Miguel, por lo que se pronunció por su traslado.

“Lo del (traslado al) Altiplano, qué bueno. Ya tocaba, era sabido lo que pasaba en San Miguel”, comentó Monzón este lunes en sus redes sociales.

Igual informó que la defensa de López Zavala, así como la de Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas, los otros dos sentenciados por el feminicidio de su hermana, interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia de culpabilidad y la condena de 60 años de prisión, pidiendo ser absueltos.

“Ya hemos contestado, confiamos que la sentencia se mantenga respecto a las condenas y las penas”, agregó.

También, Monzón informó que la familia ha apelado el fallo, en conjunto con Fiscalía General del Estado, en lo que se refiere a los daños. “Es una apelación técnica y respetuosa con el fondo de la sentencia de feminicidio, buscamos simplemente un pronunciamiento respecto a unos daños que fueron descartados y que creemos que concurren”, explicó.

En el caso del juicio por violencia familiar, indicó que el amparo que fue interpuesto por la defensa de López Zavala ya fue sobreseído, por lo que tendrá que dictarse la pena luego de que en dos ocasiones el tribunal de enjuiciamiento ha dado el fallo de culpable.