Cinco muertos por ataque armado en Jalpa de Méndez, Tabasco

VILLAHERMOSA Tab., (apro).- Al menos cinco personas murieron y una más resultó herida la tarde de este domingo durante un ataque armado sobre la carretera Ayapa–Mecoacán, en el municipio de Jalpa de Méndez, a unos 36 kilómetros de Villahermosa.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se desplazaban en motocicletas cuando fueron interceptadas y atacadas a balazos por sujetos armados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que un herido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el sitio fue localizada una cartulina en la que el CJNG se atribuye la agresión. El mensaje fue asegurado por las autoridades como parte de las diligencias ministeriales.

En redes sociales circularon versiones que señalan que entre los fallecidos habría elementos policiacos que se encontraban francos; sin embargo, hasta el momento esa información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales para resguardar la zona, recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento oficial sobre los hechos.