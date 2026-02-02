Levantan bloqueo en la Autopista del Sol tras acordar una mesa de diálogo

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El bloqueo de este lunes de representantes de comisarios y transportistas de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y la zona rural de Acapulco en la Autopista del Sol se levantó tras siete horas de cierre, a las 2:40 de la tarde.

Los manifestantes obstruyeron la vía en pleno puente desde las 8 de la mañana para exigir a las autoridades el retiro en su zona de influencia de los policías ciudadanos de la Unión de Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

Noticias Relacionadas Bloquean autopista del Sol para exigir retiro de autodefensas; afectan a cientos de turistas

Las autoridades y los manifestantes acordaron instalar una mesa de trabajo entre funcionarios federales y representantes de comunidades de los municipios de Juan R escudero, Tecoanapa y Acapulco.

Excluyeron de las negociaciones a la UPOEG y el Cipog-EZ, organizaciones que incursionaron en estas comunidades para, según aseguraron, quitárselas al crimen organizado.

La UPOEG ha responsabilizado al grupo delictivo Los Ardillos de la matanza de 13 de sus policías el 16 de agosto de 2025 en el municipio de Ayutla de los Libres.

Y ha señalado que la misma organización opera en comunidades de los municipios de Tecoanapa y Juan R. Escudero, incluyendo la cabecera Tierra Colorada, cuyas autoridades y representantes encabezaron el bloqueo hoy en la carretera de cuota.

Mientras que, durante el bloqueo de este lunes, los manifestantes colgaron en un puente una lona donde aparece una imagen de los policías ciudadanos y la leyenda que indica textual: “Narco UPOEG-CIPOG-EZ”.

El representante de los manifestantes, el abogado Daniel Rosas, advirtió que de no cumplir sus condiciones tomarán las armas para conformar sus propios grupos de autodefensa.

En tanto, Caminos y Puentes Federales (Capufe) ha reportado carga vehicular en ambos sentidos de la autopista Cuernavaca-Acapulco por el regreso de vacacionistas tras el fin de semana largo con motivo del aniversario de la Constitución.