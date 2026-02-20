Autoridades presumen disminución del 65 por ciento de homicidios dolosos en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Aunque Guanajuato sigue ocupando el primer lugar en homicidios dolosos en el país, autoridades federales y estatales resaltaron que en un año este delito ha disminuido en un 65 por ciento, según los datos presentados en la conferencia mañanera que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en las instalaciones de la Zona Militar en Irapuato.

Esto quiere decir que el promedio de homicidios dolosos cada día, que era de 12, pasó a 4; el 2025 fue el año con el menor número de estos delitos desde el 2018.

No obstante, en la conferencia -en la que el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch presentó cifras sobre detenciones y aseguramientos- se preguntó sobre los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por las operaciones que todavía desde prisión dirige José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro” con el Cártel Santa Rosa de Lima, y el liderazgo que mantiene, sin que se aludiera a ello por parte de las autoridades.

Al secretario se le preguntó sobre el surgimiento de nuevos liderazgos criminales después de las detenciones de cabecillas de cárteles como el de Santa Rosa de Lima, y respondió que los que llegan nuevos “no tienen la misma fuerza que los anteriores”, sino que están más debilitados.

García Harfuch indicó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, fueron detenidas 4 mil 400 personas por delitos de alto impacto; además de que se fueron aseguradas más de 6 mil 400 armas de fuego, más de cinco toneladas de droga.

En el mismo periodo se desmanteló 1 laboratorio para la producción de metanfetaminas.

Sobre las cifras de incidencia delictiva presentadas por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, la presidenta dijo:

“Ustedes saben que Guanajuato durante muchos años permaneció como el estado con el mayor número de homicidios, a la fecha sigue siendo el estado con mayor número de homicidios pero se ha reducido de una manera muy importante, entre otras cosas porque sigue siendo al cierre del 2025 el estado con más homicidios porque entre enero y febrero todavía tuvo un número importante de homicidios, pero vean ustedes la reducción”, resaltó la presidenta en la conferencia, donde estuvo acompañada por la gobernadora del PAN Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Sheinbaum recordó: “Más o menos hace un año estuvimos aquí con la gobernadora y dijimos: ‘Vamos a poner orden en Guanajuato y somos dos mujeres que estamos trabajando en ello’, y resaltó las detenciones, principalmente de algunos generadores de violencia que eran vinculados a cárteles del crimen organizado, realizadas entre febrero y abril del 2025.

Entre estas detenciones, García Harfuch también incluyó las efectuadas apenas el 18 de febrero, dos días antes de la visita de la presidenta a Guanajuato, cuando fueron capturados cuatro personas señaladas como una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima, liderados por Moisés N, “El Moy”, al que apuntó como el autor material de la masacre que dejó 11 personas asesinadas en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca el 25 de enero de este mismo año.

Con respecto a estos ataques que han dejado alto número de víctimas, como el cometido en un parque en San Francisco del Rincón donde nueve niñas, niños y adolescentes fueron heridos, García Harfuch dijo que son delitos inaceptables y que el compromiso “es evitar que queden impunes”.

En cuanto a la extorsión, otro delito de alto impacto en el estado, el gobierno federal informó que éste disminuyó un 4 por ciento en poco más de seis meses; y hay 591 carpetas de investigación iniciadas por este delito, con 80 personas vinculadas a proceso como imputados.

Señalamientos contra alcaldes

La presidenta y el secretario de Seguridad también fueron interrogados sobre la posibilidad de que se aplique el “Operativo Enjambre”, luego de que por lo menos desde 2024, el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez y el entonces fiscal Carlos Zamarripa mencionaron que había por lo menos 8 alcaldes -entonces recién electos- que eran investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

También se mencionaron específicamente presuntos actos de corrupción y observaciones no solventadas por la Auditoría superior del gobierno del alcalde del PRI en San Miguel de Allende, Mauricio Trejo.

La gobernadora Libia Dennise García negó que hubiera alguna investigación contra presidentes municipales. Pero sobre el caso del priista Trejo Pureco, la presidenta Sheinbaum afirmó que se revisaría con la Fiscalía General de la República.