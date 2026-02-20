Comando armado ejecuta a tres hombres en el Istmo de Tehuantepec

Un casquillo en una escena del crimen (imagen ilustrativa). Foto: Juan Carlos Cruz

OAXACA, Oax. (apro) .- Un comando armado, presuntamente ligado a una célula delictiva ejecutó, en Asunción Ixtaltepec, a Luis Ángel, Armando y Lemuel, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Los hechos ocurrieron el jueves 19 de febrero alrededor de las 19:30 horas, cuando Luis Ángel S. A., Armando L. A. y Lemuel S. A., fueron asesinados en un domicilio ubicado en la avenida de Los Maestros, en la Cuarta Sección del municipio de Asunción Ixtaltepec, en la región del Istmo de Tehuantepec.

La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos y las primeras investigaciones revelan que se habría tratado de una agresión directa, cometida por una célula delictiva local.

Los trabajos interdisciplinarios realizados por la Vicefiscalía regional del Istmo, permitieron establecer las primeras pistas sobre los probables responsables, derivado de los indicios localizados.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso de intensificar las labores ministeriales para dar con el paradero de los generadores de violencia en regiones prioritarias como el Istmo de Tehuantepec.