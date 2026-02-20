Cuatro policías resultan heridos durante desalojo de bloqueo carretero en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un operativo de desalojo realizado en el punto conocido como Río Florido, sobre la carretera Ocosingo–San Cristóbal de las Casas, dejó como saldo tres elementos de la Policía Municipal y Estatal heridos, uno de ellos de gravedad, luego de ser atacados con armas de fuego de alto calibre.

De acuerdo con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la intervención se llevó a cabo sobre la carretera federal 199, tras la instalación de un bloqueo por parte de habitantes de la zona, quienes presuntamente exigían cuotas de entre 50 y 200 pesos a automovilistas particulares y del transporte público.

“Informo a los pobladores de Ocosingo que esta mañana un grupo de personas estaban extorsionando y obstaculizando las vías de comunicación, condicionando el libre tránsito carretero”, señaló el mandatario en sus redes sociales.

Ramírez Aguilar detalló que durante el operativo los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por civiles fuertemente armados, por lo que solicitó a la Fiscalía General del Estado iniciar las investigaciones correspondientes.

“Tenemos compañeros policías heridos de bala; he pedido que se investigue a estos presuntos delincuentes y que se aplique todo el peso de la ley”, afirmó.

Durante la intervención circularon videos en redes sociales donde se observa a policías estatales y municipales intentando liberar la carretera, momento en el que son atacados por civiles armados. En las grabaciones se escucha a los agentes solicitar refuerzos, confirmándose que al menos dos policías estatales y un policía municipal resultaron lesionados.

Los bloqueos en Río Florido se remontan al año 2012, cuando de manera recurrente se ha cerrado la carretera federal con el cobro de cuotas. A este grupo se le atribuyen también hechos como el secuestro y quema de camiones de empresas comerciales y de transporte. Uno de los incidentes más graves ocurrió en julio de 2019, cuando fue retenido un camión de valores que transportaba más de 10 millones de pesos, además de once unidades de distintas compañías, las cuales fueron devueltas semanas después sin dinero ni mercancía.

Como consecuencia de la inseguridad en este tramo carretero, empresas de transporte como ADO y Cristóbal Colón suspendieron corridas, afectando el tránsito de turistas nacionales y extranjeros hacia zonas arqueológicas como Palenque y Toniná.

“Atrás han quedado los tiempos en que se extorsionaba a los ciudadanos de bien que se levantan todos los días a trabajar”, sentenció el gobernador.

Denuncian represión y uso excesivo de la fuerza

En contraste, trabajadores de la educación integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del Movimiento Democrático Independiente, condenaron enérgicamente lo que calificaron como un desalojo violento y una incursión represiva contra la comunidad de Río Florido, ocurrido este 20 de febrero en el municipio de Ocosingo.

Mediante un pronunciamiento, señalaron que los campesinos indígenas tseltales, militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), realizaban una actividad político-conmemorativa por el quinto aniversario del asesinato de Ramiro Rodríguez Santiz, integrante de dicha organización.

Según el comunicado, Rodríguez Santiz fue ejecutado extrajudicialmente en febrero de 2020 por un grupo paramilitar conocido como “Los Petules”, tras haber sido previamente amenazado, detenido y torturado. A cinco años de los hechos, denunciaron que el crimen permanece en la impunidad.

Las organizaciones responsabilizaron directamente al gobierno estatal de cualquier daño físico o psicológico que pudiera sufrir algún habitante de la comunidad, y exigieron el cese inmediato de la represión, el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas y el esclarecimiento de los crímenes contra luchadores sociales en Chiapas.

Las autoridades estatales mantienen presencia en la zona mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.