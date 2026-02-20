Detienen en Oaxaca a hombre relacionado con cÃ©lula criminal dedicada al cobro de piso, secuestro y narncomenudeo

Oaxaca
Detienen en Oaxaca a hombre relacionado con cÃ©lula criminal dedicada al cobro de piso, secuestro y narncomenudeoLaÂ FiscalÃa GeneralÂ de Oaxaca capturÃ³ a uno de los 10 objetivos prioritarios generadores de violencia en la regiÃ³n de la Costa.
OAXACA, Oax. (apro).- La FiscalÃa General de Oaxaca capturÃ³ a uno de los 10 objetivos prioritarios generadores de violencia en la regiÃ³n de la Costa, presuntamente relacionado con una cÃ©lula criminal local dedicada al cobro de piso, secuestro y narcomenudeo.
J.A.S.S. o J.S.S., fue detenido por el delito de homicidio calificado con ventaja, sin embargo, es considerado objetivo prioritario al estar identificado como uno de los principales generadores de violencia con vÃnculos con hechos delictivos cometidos en la regiÃ³n de la Costa.
De acuerdo con la carpeta de investigaciÃ³n, los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2025, cuando la vÃctima fue privada de la libertad y obligada a subir a una camioneta. Posteriormente fue trasladada a un predio ubicado en la colonia Planta, en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, donde fue agredida con disparos de arma de fuego. A consecuencia de las lesiones, perdiÃ³ la vida.
Por estos hechos, la VicefiscalÃa Regional de la Costa, iniciÃ³ las investigaciones correspondientes, logrando reunir los datos de prueba necesarios para obtener una orden de aprehensiÃ³n, la cual fue ejecutada mediante un operativo de bÃºsqueda y localizaciÃ³n en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con la SecretarÃa de la Defensa Nacional (DEFENSA), SecretarÃa de la Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la PolicÃa Estatal.
Luego de su captura, el detenido fue puesto a disposiciÃ³n de la autoridad judicial competente, quien determinarÃ¡ su situaciÃ³n jurÃdica en las prÃ³ximas horas.
La FiscalÃa de Oaxaca profundiza en las investigaciones, ya que existen indicios que lo vinculan con una cÃ©lula criminal que opera en la regiÃ³n de la Costa, dedicada al cobro de piso, secuestro, extorsiÃ³n, trÃ¡fico de armas y narcomenudeo.
Por su probable participaciÃ³n en diversos hechos delictivos, figuraba dentro de la lista de personas mÃ¡s buscadas en esa zona del estado, por lo que se llevan a cabo las investigaciones ministeriales para determinar su grado de responsabilidad legal.
La FiscalÃa estÃ¡ comprometida con realizar investigaciones sÃ³lidas y estratÃ©gicas que permitan desarticular cÃ©lulas delictivas y neutralizar a generadores de violencia en las distintas regiones de la entidad, fortaleciendo asÃ la seguridad y el acceso efectivo a la procuraciÃ³n de justicia.