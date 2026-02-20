Detienen en Oaxaca a hombre relacionado con cÃ©lula criminal dedicada al cobro de piso, secuestro y narncomenudeo. Foto: FiscalÃ­a General de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La FiscalÃ­a General de Oaxaca capturÃ³ a uno de los 10 objetivos prioritarios generadores de violencia en la regiÃ³n de la Costa, presuntamente relacionado con una cÃ©lula criminal local dedicada al cobro de piso, secuestro y narcomenudeo.

J.A.S.S. o J.S.S., fue detenido por el delito de homicidio calificado con ventaja, sin embargo, es considerado objetivo prioritario al estar identificado como uno de los principales generadores de violencia con vÃ­nculos con hechos delictivos cometidos en la regiÃ³n de la Costa.

De acuerdo con la carpeta de investigaciÃ³n, los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2025, cuando la vÃ­ctima fue privada de la libertad y obligada a subir a una camioneta. Posteriormente fue trasladada a un predio ubicado en la colonia Planta, en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, donde fue agredida con disparos de arma de fuego. A consecuencia de las lesiones, perdiÃ³ la vida.

Por estos hechos, la VicefiscalÃ­a Regional de la Costa, iniciÃ³ las investigaciones correspondientes, logrando reunir los datos de prueba necesarios para obtener una orden de aprehensiÃ³n, la cual fue ejecutada mediante un operativo de bÃºsqueda y localizaciÃ³n en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con la SecretarÃ­a de la Defensa Nacional (DEFENSA), SecretarÃ­a de la Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la PolicÃ­a Estatal.

Luego de su captura, el detenido fue puesto a disposiciÃ³n de la autoridad judicial competente, quien determinarÃ¡ su situaciÃ³n jurÃ­dica en las prÃ³ximas horas.

La FiscalÃ­a de Oaxaca profundiza en las investigaciones, ya que existen indicios que lo vinculan con una cÃ©lula criminal que opera en la regiÃ³n de la Costa, dedicada al cobro de piso, secuestro, extorsiÃ³n, trÃ¡fico de armas y narcomenudeo.

Por su probable participaciÃ³n en diversos hechos delictivos, figuraba dentro de la lista de personas mÃ¡s buscadas en esa zona del estado, por lo que se llevan a cabo las investigaciones ministeriales para determinar su grado de responsabilidad legal.

La FiscalÃ­a estÃ¡ comprometida con realizar investigaciones sÃ³lidas y estratÃ©gicas que permitan desarticular cÃ©lulas delictivas y neutralizar a generadores de violencia en las distintas regiones de la entidad, fortaleciendo asÃ­ la seguridad y el acceso efectivo a la procuraciÃ³n de justicia.